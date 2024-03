Júniusban távozik hivatalából Martin Griffiths, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának vezetője

A brit diplomata, aki 2021-től vezette az OCHA-t, egészségügyi okokra hivatkozott, de Haq ezeket nem részletezte.

„Fáradhatatlanul kiállt amellett, hogy az életmentő segélyek és források eljussanak azokhoz, akik a legnagyobb szükséget szenvedik” – húzta alá a szóvivő.

„Tapasztalt diplomataként és közvetítőként kulcsszerepet játszott az ENSZ és partnerei humanitárius segélyezésének vezetésében, valamint a legmakacsabb válságok tárgyalásos rendezésében” – tette hozzá.

After 3 years on the job, I have informed @antonioguterres of my intention to step down in June.

To everyone at @UNOCHA, it’s been the privilege of my life. I am deeply in your debt.

To all partners and supporters, thank you for championing the cause of people in crises.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) March 25, 2024