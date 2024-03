Halálos áldozatokkal járó árvizek és földcsuszamlások sújtják Brazíliát

A polgári védelem és a honvédelem közleménye szerint az Espirito Santo tartománybeli Apiacában vasárnap regisztrált két halálesettel 17-re nőtt a halálos áldozatok száma az államban.

Renato Casagrande kormányzó a közösségi oldalakon közzétett interjúban közölte: több ház összeomlott Mimoso do Sul városában, az állam legsúlyosabban érintett részén. Casagrande kaotikusnak minősítette a településen kialakult helyzetet.

Espirito Santo állam kormányzója háborús forgatókönyvekről számolt be olyan városokban, mint Bom Jesus do Norte és Apiacá, amelyeket szintén érintettek a heves esőzések.

Heavy #floods due to extreme #rainfall in #mimosodosul of #EspíritoSanto #Brazil Cars swept away 😳 pic.twitter.com/taEdmsxCe0

Vasárnap csökkeni kezdett a vízszint, lehetővé téve a mentőalakulatok számára, hogy elérjék a korábban megközelíthetetlen területeket – tette hozzá a kormányzó.

Felborult autók, matracok, fotelek és háztartási gépek törmelékhegyeket képeztek Mimoso do Sul és a régió más városainak utcáin.

A szombaton Mimoso do Sulról készült és a tűzoltóság által sugárzott légi felvételeken az látszott, hogy a víz egész városrészeket lepett el, csupán a házak teteje emelkedett a vízszint fölé.

A vihar a szomszédos Rio de Janeiro államban péntek és szombat között nyolc ember halálát okozta, a hatóságok szerint a legtöbben földcsuszamlások következtében haltak meg a hegyvidékes régióban.

❗🌊🪨🇧🇷 – Impressive images arrive from Brazil, the country is suffering from heavy rains, massive floods and landslides in the states of Rio de Janeiro and Espírito Santo. pic.twitter.com/K2NkioIa6i

