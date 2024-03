Tovább nőtt a krasznogorszki merénylet áldozatainak száma, sorra merülnek fel a kérdések

Száznegyvenháromra emelkedett a pénteki moszkvai terrortámadás halálos áldozatainak száma, ami tovább nőhet, ugyanis a 140 sérült közül sok állapota kritikus. Az áldozatok között több gyerek is van. A koncertteremben több, mint hatezren voltak. A támadást az Iszlám Állam vállalta magára. Bevallásuk szerint az volt a céljuk, hogy minél több keresztényt megöljenek. Az orosz hatóságok tizenegy embert őrizetbe vettek a támadással összefüggésben, köztük azt a négy terroristát is, akik tüzet nyitottak a koncertteremben. Az orosz elnök mára nemzeti gyásznapot hirdetett. Orbán Viktor levélben fejezte ki részvétét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Oroszország valamennyi polgárának a brutális terrortámadás kapcsán.

Már csak néhány helyen füstölög a Moszkva melletti Krasznogorszkban található Crocus City Hall koncertterme, amely péntek este teljesen leégett. A tűzoltók után a helyszínt szombat délelőtt már a nyomozók és a kárelhárítók dolgozói vették át. A 6200 néző befogadására alkalmas épület péntek este zsúfolásig megtelt a szovjet korszak Piknik nevű rockegyüttesének rajongóival, ám akkor senki sem tudta, hogy mi vár rájuk.

Többen élőben közvetítették azokat a pillanatokat, amikor valaki elkezdett lövöldözni a teremben. Pánik azonban csak akkor tört ki, amikor egy gyújtóbomba lángra lobbantotta a színpadot. Mindenki a székek mögé rejtőzött.

„Felgyújtották a termet, egy része már lángokban áll. Felgyújtottak minket” – mondta a férfi, miközben ő is az üléssorok között keresett menedéket.

A következő pillanatban a fiatalember már arra kéri az édesanyját, hogy igyekezzen, és látszik, hogy kifelé tartanak a teremből. A folyosón néhányan áttörték az üvegfalat, így volt, akinek ezen keresztül sikerült időben távozni az épületből.

A brutális támadás azonban ekkor még nem ért véget. Miután végeztek a teremben, a maszkos, terepszínű ruhát viselő fegyveresek a kijárat felé haladva mindenkire rálőttek, aki csak felbukkant. Itt is vérfürdőt rendeztek.

Sokan már a lövöldözésben életüket vesztették, a halálos áldozatok száma az orosz hatóságok szerint még tovább nőhet, mivel több sérültet is súlyos állapotban szállítottak kórházba. Ahogy a helyszíni romeltakarítás halad, újabb és újabb holttesteket találnak.

„A helyszínen több, mint ötven mentőcsapat és helikopter biztosította a sérültek ellátását, a katasztrófavédelem pedig a segítségnyújtást koordinálta. Rendelkezésre áll minden gyógyszer, elegendő vér, minden, ami a segítségnyújtáshoz szükséges” – nyilatkozta Mihail Murasko, a moszkvai egészségügyi tárca vezetője.

Az orosz hatóságok szombat hajnalra kiürítették a koncertterem épületét, a holttesteket elszállították, ezután pedig a helyszínelést is megkezdték.

Az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat jelentése szerint a támadással összefüggésben eddig tizenegy embert vettek őrizetbe, köztük a négy terroristát is, akik tüzet nyitottak a koncertteremben. A támadást közben az Iszlám Állam terrorszervezet egyik alegysége vállalta magára.

Számtalan kérdés vetődik fel a terrortámadással kapcsolatban. Az egyik az, hogy a terroristák hogyan juthattak be a fémdetektor kapukkal is ellátott épületbe. Helyi források szerint ezek az ellenőrző pontok péntek este nem működtek. Csakhogy az is kérdéseket vet fel,

miért záródott be néhány kijárati kapu, amelyen keresztül így nem tudtak kimenekülni a nézők.

Orbán Viktor levélben fejezte ki részvétét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Oroszország valamennyi polgárának a brutális terrortámadás kapcsán.

A miniszterelnök azt írta: „Mindannyiunkat lesújtották a képsorok, a halottak, a sebesültek és a pusztítás látványa”. A kormányfő az áldozatok családjainak sok erőt, a sebesülteknek pedig teljes felépülést kívánt.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Magyarország elkötelezett a terrorizmus elleni küzdelem támogatása mellett, ezért biztosítom Elnök urat, hogy a jövőben is támogatjuk a terrorellenes nemzetközi műveletek fokozását. Imádkozunk az áldozatokért és családjaikért” – zárta levelét a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Virágcsokrot helyez el egy férfi a Crocus City Hall nevû hangversenyteremnek otthont adó épület közelében rögtönzött emlékhelyen Krasznogorszkban 2024. március 23-án. (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)