Szörnyű dolgot rejtett a luxuslakásban hagyott szemeteszsák

Egy lezárt fekete szemeteszsákban holtan találtak egy 70 éves nőt New York-i luxuslakásában csütörtökön – számolt be a New York Post rendőrségi forrásokra hivatkozva.

Woman, 70, found dead inside garbage bag in luxury Bronx apartment building: sources https://t.co/50RhFLOSks pic.twitter.com/WL9mAsJytd — New York Post (@nypost) March 22, 2024

A rendőrséget helyi idő szerint csütörtök délután 13:45 körül értesítették, és hívták ki a helyszínre. Az áldozat életét már nem lehetett megmenteni. A nő személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra.

A rendőrség négy gyanúsítottat vett őrizetbe, csütörtök este vádat emeltek ellenük. További információkat egyelőre nem osztottak meg az ügy kapcsán, a nyomozás jelenleg is zajlik.