Krasznogorszki merénylet: Tucatnyi sokkoló videó járta be a világot, megteltek a véradó helyek is

Tucatnyi sokkoló videó járta be a világot, amelyeken jól látszik, hogy pontosan mi történt a moszkvai koncertteremben, hogyan mészárolták le az ott szórakozó embereket, és hogy hogyan próbáltak menekülni a terroristák elől. Mindenki megdöbbenéssel áll a történtek előtt. A támadás helyszínét emlékezők töltötték meg a nap folyamán. Megteltek a véradó helyek is, hogy így segítsenek a sérülteknek. A magyar külügyminiszter azt közölte: magyar áldozatról nem lehet tudni.

Békésen várakoztak az emberek – köztük több gyerek is – abban a koncertteremben, ahol eldördültek a lövések. Azonnal kitört a pánik, a legtöbben menekülni kezdtek, sokan a földre fekve, az ülések mögé rejtőzve próbáltak elbújni a támadók elől, akik betörtek a terembe és válogatás nélkül elkezdtek lövöldözni az emberekre.

A közösségi oldalakat elárasztották a támadás amatőr videói. Az egyik felvételen látszik, ahogy pánikolva menekültek az emberek, miközben a terroristák megállás nélkül lövöldöztek. Az a videó is bejárta a világot, amelyen látható, hogy az egyik túlélő sérült társát húzza egy oszlop mögé, így próbája megmenteni az életét.

Egy a lány zokogva készített magáról felvételt a támadás közben. Több embert ugyanis a szeme láttára végeztek ki a gyilkosok. Hozzá hasonlóan sokan kerestek menedéket vécékben és lépcsőházakban.

Csakhogy ez sem mindenkinek jelentett túlélést, a merénylők ugyanis felgyújtották az épületet.

A történtek az egész térséget megrázták. Az országban háromnapos gyászt hirdettek, a nemzeti lobogókat félárbocra eresztették. A véradó helyeken is hosszú sorok alakultak ki, százak jelentkeztek azért, hogy segítsenek a sérülteknek.

A támadás helyszíne megtelt virágokkal. Egész nap érkeztek gyászolók a helyszínre. A legtöbben nem tudják feldolgozni a történteket. A túlélők közül is többen visszatértek a koncertteremhez, ők arról beszéltek újra és újra eszükbe jutnak az átélt borzalmak.

Krasznogorszk, 2024. március 23.

Virágcsokrot helyez el egy férfi a Crocus City Hall nevû hangversenyteremnek otthont adó épület közelében rögtönzött emlékhelyen Krasznogorszkban 2024. március 23-án. Előző nap a kulturális központban terrortámadást hajtottak végre, amelynek az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) tájékoztatása szerint legkevesebb 115 halálos és több mint száz sebesült áldozata van. (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)

„Fájdalom, szolidaritás és döbbenet, ezek kavarognak most a legtöbb emberben”

Erről a közmédia moszkvai tudósítója számolt be a helyszínről. Pogár Demeter elmondta: az orosz fővárosban 14 éve nem volt ehhez hasonló terrorcselekmény. A hatóságok így most még szigorúbb biztonsági ellenőrzéseket vezettek be. „Szigorodtak az ellenőrzések, több helyen ellenőrzőpontok jelentek meg, de nem csak Moszkvában, hanem más városokban, például Szentpéterváron is” – mondta az M1 tudósítója.

„Magyarország megdöbbenéssel áll a történtek előtt”

– így reagált a terrortámadásra a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter megerősítette, hogy magyar áldozatról nem lehet tudni.

„Magyar áldozatról és érintettről nincsen tudomásunk, minden Oroszországban tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgárt értesítettünk. A konzuli ügyeletre és a segélyhívó számra hívás nem érkezett magyar állampolgárok részéről” – mondta Szijjártó Péter.

A külügyminiszter hangsúlyozta: a terrorizmus egy egyre súlyosbodó kihívás, amelynek kezelésében nemzetközi összefogásra van szükség. A tárcavezető elmondta: délelőtt telefonon beszélt orosz kollégájával, és kifejezte a magyar emberek együttérzését.

