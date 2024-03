Katalin hercegné: Jól vagyok, és napról napra erősebb leszek

Daganatos betegséget diagnosztizáltak Katalin walesi hercegnénél. Erről maga Katalin számolt be egy videóüzenetben, valamint arról is, hogy már zajlik a kemoterápiás kezelése. Alig néhány héttel ezelőtt az uralkodónál, III. Károly brit királynál is daganatos betegséget állapítottak meg.

„Januárban hasi műtéten estem át Londonban. Akkor úgy gondolták, hogy nincs daganatom. A műtét sikeres volt. A műtétet követő vizsgálatok azonban kimutatták a rák jelenlétét.” Ezekkel a szavakkal jelentette be Katalin walesi hercegné, hogy daganatos megbetegedésben szenved. Katalin elmondta, orvosai megelőző jellegű kemoterápiás kezelést javasoltak, és ez a kezelés jelenleg kezdeti szakaszában tart. „Ahogyan már mondtam, jól vagyok, és napról napra erősebb leszek.” „Azokra a dolgokra összpontosítok, amelyek segítenek a gyógyulásban testileg és szellemileg. Az, hogy Vilmos mellettem van, szintén nagyszerű vigaszt és megnyugvást jelent” – mondta a hercegné. Kapcsolódó tartalom Daganatos betegséggel kezelik Katalin walesi hercegnét Daganatos megbetegedéssel kezelik Katalin walesi hercegné, Vilmos brit trónörökös feleségét. A 42 éves Katalin tavaly december óta egyetlen hivatalos programon sem vett részt. Az egészségügyi állapotával kapcsolatban azután kezdett el találgatni a világsajtó, hogy kiderült: manipuláltak egy olyan családi fotót, amelyet állítólag Vilmos herceg készített a feleségéről és gyermekeiről. Ez volt az első kép Katalinról a januári hasi műtétje után. Azonban rövidesen több hírügynökség is visszavonta a kép nyilvánosságra hozatalát a többi között arra hivatkozva, hogy Sarolta hercegnő kezének elhelyezkedése vitatható. Katalin később bocsánatot kért a manipulált képek miatt. Arra hivatkozott, hogy mint sok amatőr fotós, ő is szeret időnként kísérletezni a fotói szerkesztésével. Kapcsolódó tartalom Emiatt nem nyilatkozott eddig rákos betegségéről Katalin hercegné Pénteken Katalin walesi hercegné személyes videóüzenetben osztotta meg a nyilvánosággal, hogy rákos betegséggel diagnosztizálták. A világ több vezetője is elküldte jókívánságait. A francia elnök, valamint a kanadai és az ausztrál miniszterelnök is mielőbbi jobbulást kívánt Katalinnak. Joe Biden amerikai elnök a közösségi médiás oldalán úgy fogalmazott: „Jill és én több millió emberrel együtt imádkozunk a teljes felépüléséért, Katalin hercegné!” A brit kormányfő hangsúlyozta, hogy az egész ország támogatja a walesi hercegné gyógyulását. Rishi Sunak ugyanakkor azzal vádolta meg a sajtót, hogy méltánytalanul bántak Katalinnal az elmúlt hetekben. Ezért kérte a médiaorgánumokat, hogy tartsák tiszteletben Katalin magánéleti jogait. Nem ez volt az első rossz hír idén, ami beárnyékolta a brit királyi család életét. Február elején jelent meg a hír, hogy III. Károly királynál szintén daganatos betegséget diagnosztizáltak. Az uralkodót korábban prosztata-megnagyobbodással kezelték. A Buckingham palota szerint ugyan nem prosztatarákban szenved, azonban, hogy a kór pontosan melyik szervét támadta meg, nem hozták nyilvánosságra. Kapcsolódó tartalom Ez Vilmos legfontosabb teendője, amióta a felesége lábadozik Hiába Vilmos a trónörökös és hiába szakadt a nyakába egy csomó királyi teendő, elsődleges feladata, hogy gyermekeit reggelente iskolába vigye, és a tanítás végén értük menjen.