A kínai parti őrség vízágyúkkal lőtt Fülöp-szigeteki hajókat a Dél-kínai-tengeren

A kínai parti őrség vízágyúkat vetett be a Fülöp-szigeteki hajók ellen a Dél-kínai-tengeren Second Thomas-zátony közelében, amit Ayungin-zátonyként is emlegetnek – közölte a Fülöp-szigeteki fegyveres erők az X (korábban Twitter) oldalán szombaton.

A közlemény szerint az egyik fülöp-szigeteki hajó komoly károkat szenvedett. A kínai parti őrség az elmúlt időszakban egyre gyakrabban használ vízágyúkat Fülöp-szigeteki hajók ellen a Dél-kínai-tengeren a Second Thomas-zátony és a Scarborough-zátony környékén, de voltak már hajóütközések is. Március 5-én a Fülöp-szigeteki parti őrség arról számolt be, hogy az egyik hajója megsérült, miután egy kínai őrhajóval ütközött a Dél-kínai-tengeren egy vitatott zátony közelében, és négy ember megsérült. Kína több évtizede vitában áll Brunei-jel, Vietnámmal, Malajziával és a Fülöp-szigetekkel a Dél-kínai-tenger egyes szigeteinek hovatartozása kapcsán, ahol jelentős szénhidrogén-készleteket fedeztek fel. A kiemelt képünk illusztráció.