Védelmi és biztonsági megállapodásokat írt alá Ausztrália az Egyesült Királysággal és Németországgal

Richard Marles ausztrál védelmi miniszter és brit kollégája, Grant Shapps a két ország között éves szinten rendszeresített miniszteri találkozó (AUKMIN) keretében írta alá a megállapodást Canberrában.

Marles kijelentette, hogy „Ausztrália és az Egyesült Királyság kapcsolata dinamikus és időtálló”.

„Az Egyesült Királyság Ukrajnának nyújtott támogatásában betöltött vezető szerepétől és a húszi fenyegetés kezelésére tett erőfeszítésektől kezdve a csendes-óceáni és az indiai-csendes-óceáni térségben történő növekvő hozzájárulásokig a két ország továbbra is szorosan együttműködik a globális, szabályokon alapuló rendszer támogatásának érdekében”

– tette hozzá a miniszter.

A megállapodás előírja, hogy a két félnek automatikusan konzultálnia kell minden esetben, ha bármelyiküket fenyegetés éri. Továbbá olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek megkönnyítik az érintett erők közös működését a két országban, például ukrán csapatok közös kiképzését az Egyesült Királyságban.

Shapps szerint a szerződés hivatalossá teszi, hogy a két ország hogyan fog egyeztetni a mindkettejük szuverenitását és a regionális biztonságot érintő kérdésekben.

„Védelmi ügyekben már most is nagyon jelentős mértékben együttműködünk. De továbbra is arra fogunk törekedni, hogy az országaink közötti kapcsolatokat kiterjesszük” – tette hozzá Shapps.