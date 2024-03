Feláldozta magát gyermekeiért a hős apa

Meghalt egy hős ausztrál apuka, miután megharapta egy textilmintás barna kígyó, amit egy észak-queenslandi óvódában találtak.

Tragic twist after hardworking Aussie dad is identified as man bitten by a brown snake in North Queensland https://t.co/PLDLU6fugZ pic.twitter.com/04qe9VKNRM

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 20, 2024