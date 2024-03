ENSZ: A Gázai övezet épületeinek 35 százaléka megsemmisült

A Gázai övezetben található épületek 35 százaléka megsemmisült vagy megrongálódott a palesztin területen az elmúlt hónapokban folytatott izraeli hadműveletek következtében – közölte az ENSZ műholdas központja (UNOSAT) csütörtökön műholdas felvételek elemzése alapján.

Izrael tavaly légi és szárazföldi offenzívát indított a Hamász palesztin szélsőséges szervezet irányítása alá tartozó Gázai övezet ellen, válaszlépésként a Hamász október 7-i izraeli rajtaütésére, amelynek 1200 halálos áldozata volt, és 240 izraelit túszként elhurcoltak. A palesztin hatóságok az izraeli támadások palesztin halálos áldozatainak számát közel harminckétezerre teszik.

Az UNOSAT február 29-én nagy felbontású műholdképeket gyűjtött össze, majd a felvételeket összehasonlította a konfliktus kezdetekor készített műholdképekkel.

A felvételek tanulmányozása során megállapították, hogy a Gázai övezetben az épületek 35 százaléka, 88 868 építmény megsemmisült vagy megrongálódott. Pontosan 31 198 épület semmisült meg, 16 908 súlyosan megrongálódott, 40 762-ben pedig közepes épületkárok keletkeztek.

Az előző értékeléskor, januárban az építmények 30 százalékát minősítették megrongálódottnak vagy leromboltnak, azóta közel húszezer épület jutott ugyanerre a sorsra.

Az ENSZ-központ most azt is közölte, hogy Hán-Júnisz és Gáza kormányzóságokban tapasztalták a legnagyobb emelkedést: Hán-Júnisz térségében 12 279 építményben keletkezett kár – magában Hán-Júnisz városban különösen sok, 6663 újonnan lerombolt épületről számoltak be -, Gáza kormányzóság területén pedig 2010 épület rongálódott meg.