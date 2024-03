Charles Michel: Az EU megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Bosznia-Hercegovinával

Charles Michel a közösségi oldalára feltöltött üzenetben hangsúlyozta: Bosznia-Hercegovina helye az európai családjában van.

Az Európai Tanács döntése kulcsfontosságú lépést jelent az ország uniós útján – húzta alá.

– tette hozzá az Európai Tanács elnöke.

The European Council has just decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. Congratulations!

Your place is in our European family.

Today’s decision is a key step forward on your EU path. Now the hard work needs to continue so Bosnia and Herzegovina… pic.twitter.com/LyotNa5gGc

