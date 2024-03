Brüsszelből jelentjük: A biztonság, a védelem és Ukrajna áll a hamarosan kezdődő uniós csúcs középpontjában

Hamarosan kezdődik Brüsszelben az uniós állam- és kormányfők kétnapos csúcstalálkozója.

A márciusi uniós csúcsot hagyományosan a gazdasági témáknak szentelik. Most azonban ettől el kellett térni – mondta Baraczka Eszter. Az M1 brüsszeli tudósítója szerint a tanácskozás középpontjában a biztonság és a védelem áll, valamint Ukrajna.

Kijelentette: „Keleti szomszédunk katonai támogatásáról is tárgyalnak az unió vezetői. A hátteret jól ismerő egyik vezető tisztségviselő ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: azt az üzenetet kell küldeni, hogy az Európai Unió továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatásában, aminek sürgősnek és intenzívnek kell lennie.”

Felgyorsítanák a lőszerszállítást. Tegnap volt egy éve, hogy az unió azt ígérte, egy év alatt egymillió lőszert szállít le Ukrajnának. A jelenlegi adatok szerint március végére jutnak el ennek nagyjából a feléhez – tájékoztatott Baraczka Eszter.

A katonai segítségnyújtással párhuzamosan Európa saját védelme is napirendre kerül ma Brüsszelben. Baraczka Eszter szerint az unió fejleszteni akarja a saját védelmi iparát, képességeit, vagyis fegyverkezni akar, de nem tudni, hogy miből.

„Innovatív megoldásokban gondolkoznak itt is, és az ukrán katonai segítségnyújtásnál is. Felhasználnák például az Európában befagyasztott orosz vagyon utáni nyereséget. Ennek kilencven százalékát Ukrajna kapná, fegyverkezésre. Megváltoztatnák az Európai Befektetési Bank mandátumát, hogy fegyverkezési projekteket is finanszírozhasson. Ezt most még nem teheti. Újabb közös hitelfelvételben, kötvénykibocsátásban is gondolkodnak” – folytatta a tudósító.

Hangsúlyozta: „A tagállamok megosztottak, minden pontban nagy vita várható. Ez igaz a másik napirendi pontra, a Közel-Kelet problémáira, csakúgy, mint a harmadik napirendre, a bővítésre is. Itt egyedül Bosznia-Hercegovina tárgyaláskezdetéről kellene csak dönteni, de sokan attól tartanak, hogy kinyílik a vita az ukrán csatlakozásra is. A tagállamok megosztottak abban, hogy Ukrajna elkezdheti-e a tárgyalásokat a júniusi választások előtt, vagy pedig csak az év második felében.”

„Tegnap hajnalra megszületett a politikai megállapodás az Európai Parlament és a tagállamok delegációi között arról, hogy bizonyos feltételekkel egy évvel meghosszabbítják az ukrán agrártermékekre adott vámmentességet. Ezt a tagállamoknak is, és a parlamentnek is jóvá kéne hagyni. Előbbiek azonban nem hagyták jóvá. Az ukrán gabona, az ukrán gazdák ügye tehát túszul ejtheti a mai csúcstalálkozót” – számolt be Brüsszelből Baraczka Eszter, az M1 tudósítója.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen az Európai Nukleáris Szövetség első csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor kormányfő újságíróknak nyilatkozik Brüsszelben 2024. március 21-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)