Bankfiók előtt robbantotta fel magát egy öngyilkos merénylő Afganisztánban, többen meghaltak

Legalább három ember meghalt, további 12 pedig megsebesült abban a robbanásban, amelyet egy öngyilkos merénylő idézett elő helyi idő szerint csütörtök reggel a dél-afganisztáni Kandahár tartományi székhely egyik központi, forgalmas bankfiókja előtt – jelentették be Kandahár tartomány hatóságai.

Hozzátették, hogy az áldozatok olyan civilek, akik éppen a fizetésüket vették volna fel a bankfiókban.

Abdul Matén Káni, az országot irányító tálibok belügyi szóvivője ígéretet tett az elkövetők kézre kerítésére és megbüntetésére. A támadást az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára a Telegram-csatornán.

Afganisztánban a tálibok 2021. augusztusi hatalomra kerülése óta jelentősen csökkent ugyan az öngyilkos merényletek száma, de az Iszlám Állam továbbra is jelen van, és időről időre elkövet robbantásokat, főként a síita hazara kisebbség ellen. Az éves iszlám böjti időszak, a ramadán két héttel ezelőtti kezdete óta több robbantásra is sor került, de a tálib hatóságok ezek tényét csak ritkán erősítik meg, és a kórházak adataihoz képest kevesebb ember halálát vagy sérülését ismerik el hivatalosan. Kórházi források most is több mint húsz halottról beszéltek az AFP-nek.

A kiemelt kép illusztráció.