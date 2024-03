A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet elutasította a tiltakozó dél-koreai orvosok kérelmét

Az ENSZ alá tartozó Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) elutasította csütörtökön a tiltakozó dél-koreai orvosok abbéli kérelmét, hogy a szervezet avatkozzon be az országban az orvostársadalom és a kormány közötti jogi vitába – közölte a szöuli munkaügyi minisztérium.

A Dél-koreai Orvosgyakornokok és Rezidensorvosok Szövetsége azért adta be a kérvényt az ILO-hoz, mert szerinte a kormány megsértette a kényszermunka tilalmára vonatkozó nemzetközi egyezményt azáltal, hogy visszarendelte a sztrájkoló orvosokat a kórházakba, és nem fogadta el a medikuskvóta emelése elleni tiltakozásként benyújtott felmondásukat.

Az ILO arra hivatkozva utasította el az orvosszövetség kérelmét, hogy a szervezet jogi értelemben nem ismerhető el szakszervezetnek, így nem kezdeményezhet ilyen beavatkozást.

Ilyen kérést „az ILO titkársága szerint csak kormányok, szakszervezetek vagy intézményvezetői csoportok kezdeményezhetnek, és a Dél-koreai Orvosgyakornokok és Rezidensorvosok Szövetsége nem felel meg ennek a kritériumnak” – közölte a minisztérium.

Az orvosok tömeges tiltakozásának oka, hogy a kormány elhatározása szerint a jövő tanévtől kezdve 2000-rel növeli az orvosi egyetemekre felveendők számát. Az egy hónapja tartó sztrájk során eddig több mint tízezer orvosgyakornok és rezidens adta be felmondását és hagyta ott állását, és ezzel egészségügyi válságot idézett elő az országban. A tiltakozáshoz az orvosprofesszorok és az orvostanhallgatók is csatlakoztak.

A kormány többszöri felszólítás után a jövő héttől kezdi el a sztrájkolók praxisengedélyének legalább három hónapra szóló felfüggesztését a minisztérium tájékoztatása szerint.

Felszólítjuk a kezdő orvosokat, hogy térjenek vissza a kórházakba, nemcsak a betegek, hanem azon kollégáik érdekében is, akik most helyettük dolgoznak. És saját maguk érdekében is, hiszen maguknak választották az egészségügyi pályát – jelentette ki Pak Minszu egészségügyi miniszterhelyettes.