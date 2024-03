Szlovénia és Lengyelország elkötelezett Ukrajna békéje mellett, és mindaddig támogatja a háborúban álló országot, amíg szükséges – jelentette ki szerdán Natasa Pirc Musar szlovén és Andrzej Duda lengyel államfő közös sajtótájékoztatóján a szlovéniai Brdo pri Kranjuban.

Pirc Musar szerint Ukrajnának jelenleg katonai segítségre van a legnagyobb szüksége, ugyanakkor megjegyezte, hogy Kijevnek akkor is kell majd a támogatás, ha a háborúnak vége lesz.

Duda úgy vélekedett, hogy az „orosz imperializmus” ismét felemelkedőben van. Az újabb katonai konfliktusok elkerülése érdekében javasolta, hogy a NATO-tagok védelmi kiadásaikat emeljék a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékára.

Az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban a szlovén elnök elítélte a humanitárius segélyre váró emberek elleni ismétlődő támadásokat.

Tűzszünetre, a humanitárius jog tiszteletben tartására és a túszok szabadon bocsátására szólított fel. Mindkét elnök támogatását fejezte ki a kétállami megoldás megvalósítása mellett.

A jövő év első felében Lengyelország tölti be az EU Tanácsának soros elnökségét. Duda jelezte: Varsó egyik prioritása a nyugat-balkáni országok segítése lesz az EU-hoz vezető úton, amit a szlovén elnök üdvözölt.

A lengyel gazdák tiltakozásait illetően, akik szerint az ukrán termékek nem felelnek meg az uniós előírásoknak és tisztességtelen versenyt jelentenek, Duda hangsúlyozta: a tüntetések nem bénították meg a lengyel-ukrán kapcsolatokat.

Megjegyezte:

a lengyel gazdák termékeikkel képesek fedezni Lengyelország összes szükségletét, egyben felszólított a gazdák sérelmeinek kezelésére, különösen uniós szinten.

A szlovén elnök is úgy vélte, hogy a gazdák tiltakozását komolyan kell venni. Meggyőződésének adott hangot, hogy az európai piacon minden gazdálkodónak azonos feltételek mellett kell működnie, beleértve az ukránokat is. Ugyanakkor figyelmeztetett a klímaváltozás élelmezésbiztonságra gyakorolt hatására is.

A kiemelt képen: Andrzej Duda lengyel elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Piotr Nowak)