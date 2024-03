Ryszard Legutko kapta a Hunyadi János-díjat, az elismerést Orbán Viktor adta át Brüsszelben

A nemzeti szuverenitás, valamint a keresztény értékrend melletti kiállásáért a lengyel Ryszard Legutko, az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport társelnöke kapta a Polgári Magyarország Alapítvány Hunyadi János-díját. Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli átadón azt mondta: Legutko professzor volt az egyik első konzervatív gondolkodó, aki felismerte, hogy a liberalizmus a kommunizmushoz hasonló módon működik.

Az unió migrációs politikája kudarcot vallott, az embercsempészet virágzik, miközben Nyugat-Európában egyre nagyobb méreteket ölt a bűnözés – egyebek mellett erről beszélt az Európai Parlament Konzervatívok és Reformerek frakciójának társelnöke még tavaly szeptemberben Strassbourgban.

Ryszard Legutko akkor az Európai Bizottságot bírálta, mondván, hogy az EU rosszabb állapotban van, mint bármikor.

Ennek szerinte az az oka, hogy a brüsszeli vezetők Európa problémái helyett azzal vannak elfoglalva, hogy karikatúrává változtassák a jogállamiságot.

„A bizottság partizánakciókon keresztül próbál beavatkozni a tagállamok politikájába, és próbálja megdönteni az önöknek nem tetsző kormányokat. Ön, elnök asszony, személy szerint megfenyegette az olasz választókat a parlamenti voksolás előtt azzal, hogy azt mondta: ha a dolgok rossz irányba mennek, lesznek eszközeik” – szólította meg Ursula von der Leyent az ülésteremben a lengyel konzervatív Jog és Igazságosság párti politikus.

Arra, hogy a brüsszeli vezetés nyomást gyakorol egyes tagállamokra – például Lengyelországra és Magyarországra is – Ryszard Legutko az elmúlt években többször is felhívta a figyelmet. Szerinte erre az egyik legkirívóbb példa a hazánkat elítélő Judith Sargentini által írt jelentés volt – erről a lengyel politikus 2018-ban az M1-nek adott exkluzív interjújában is beszélt.

Kapcsolódó tartalom

Az utolsó pillanatban megváltoztatták az eljárás szabályait, és úgy fogadták el a dokumentumot, hogy a tartózkodó szavazatokat nem számolták. Ez nyilvánvalóan súlyos visszaélés volt véleményem szerint, mert ha számolták volna őket, akkor nem tudták volna elfogadni a jelentést – fogalmazott a politikus.

A nemzeti szuverenitás, valamint a keresztény értékrend melletti kiállásáért Ryszard Legutko szerdán elsőként vehette át Brüsszelben a Polgári Magyarország Alapítvány Hunyadi János-díját.

„Az európai értékek és a szabadság ma fenyegetés alatt áll. Ennek alapvető oka, hogy a baloldal politikai nagyvállalattá alakította az Európai Uniót” – mondta Ryszard Legutko.

Az elismerést Orbán Viktor miniszterelnök adta át. A kormányfő kiemelte:

Legutko professzor volt az egyik első konzervatív gondolkodó, aki felismerte, hogy a liberalizmus a kommunizmushoz hasonló módon működik. Ezt a felismerést pedig nem tartotta meg magának, vitaköröket hozott létre, amelyekből indulásakor a Fidesz is merített.

„Az, hogy én ma itt állhatok Magyarország miniszterelnöként, egy olyan politikai szervezetet pártot is képviselve a kormányomon túl, amely már a nyolcvanas évek végén létrejött és harcolt a kommunisták ellen, és sikeresen tette, ezt annak köszönhetjük intellektuális értelemben, hogy sikerült megértenünk a lengyelek titkát, sikerült megértenünk az ellenállásnak azt a logikáját, a szerveződésnek azt a logikáját, a filozófiának és a cselekvésnek, a gondolatnak és a tettnek azt az egységét, amit a leginkább Legutko professzor szimbolizál mindannyiunk számára” – mondta a miniszterelnök.

Kapcsolódó tartalom

A kormányfő kiemelte: bár a kilencvenes években a liberalizmusban rejlő önkényuralmi tendenciákról csak nagy bátorsággal lehetett beszélni, mostanra meghatározóvá váltak Európában a konzervatív erők. Orbán Viktor hangsúlyozta: a szuverenisták egyszer már a történelem szemétdombjára küldték a kommunistákat, ugyanígy tesznek majd a liberalizmussal is.

Kiemelt kép: Orbán Viktor Facebook-oldala