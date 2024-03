Moldovai belügyminiszter: Hamisítvány a tiraszpoli dróncsapásról készült felvétel

Meghamisították a Dnyeszter melléki moldovai szakadár területen történt állítólagos dróncsapásról készült felvételt – közölte szerdán Adrian Efros moldovai belügyminiszter.

A Dnyeszter-mellék biztonsági hatóságai vasárnap arról számoltak be, hogy Ukrajna irányából érkezett kamikazedrón csapódott be egy tiraszpoli katonai támaszponton, lángba borítva egy működésképtelen Mi-8MT típusú helikoptert. A katonai létesítmény alig tíz kilométerre van az ukrán határtól. A történtekről felvételt is közzétettek.

„Ez egy montázs, semmiféle robbanás nem volt. A szakértők majd részletesebben beszámolnak erről. Ez a félretájékoztatási kampány része, amelynek célja pánikot kelteni a lakosság körében és destabilizálni a térséget”

– hangoztatta Efros, akit a ZDG helyi hírportál idézett.

Maia Sandu moldovai elnök még az incidens napján provokációnak nevezte a történteket, a chisinaui vezetés pedig tagadta, hogy Kijevnek köze lett volna mindehhez.

Az incidenst mindazonáltal a Dnyeszter melléki moldovai szakadár terület vezetése terrorcselekménynek minősítette, és a Chisinau és Tiraszpol között közvetítő Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ), valamint Ukrajnához és Oroszországhoz fordult az ügyben.

A 460 ezer lakosú, Ukrajna és a Dnyeszter folyó közé ékelődő szeparatista terület rövid fegyveres konfliktus után 1992-ben szakadt ki Moldovából. Hivatalos adatok szerint 1500 orosz katona tartózkodik a területen békefenntartó feladatokat ellátva. A térség lakóinak jelentős része orosz útlevéllel is rendelkezik.

Kiemelt kép: Adrian Efros, a moldovai kormány újonnan kinevezett belügyminisztere. (Fotó: MTI/EPA/Dumitru Doru)