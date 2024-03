Megnyitotta új székházát a külföldi tudósítók olaszországi szövetsége

Sergio Mattarella államfő részvételével nyitotta meg új székházát kedden a külföldi tudósítókat tömörítő olaszországi sajtószövetség, amely Silvio Berlusconi volt kormányfő egykori római rezidenciájába költözött be.

A külföldi tudósítók szövetségének elnöke, Esma Cakir török újságíró vágta el az új székházat avató szalagot.

A díszvendégként meghívott Mattarella, aki a szövetség tiszteletbeli tagja, beszédében meghatározónak nevezte a sajtó szerepét az emberi szabadság védelmében. Hozzátette, hogy az egyre szerteágazóbb és egyre erősebb kapcsolatrendszerben élő világban együttműködésre van szükség a konfliktusok helyett.

Az államfő hangoztatta, hogy két évvel ezelőttig Európa a béke korában élt, amit minél előbb helyre kell állítani, „eloltva a háború tüzeit”.

Az ünnepélyes székházavatáson részt vett Antonio Tajani külügyminiszter is, aki maga is újságíró volt, valamint Adolfo Urso, aki a vállalatokért és az olaszországi nemzeti termékekért felelős minisztériumot vezeti.

A külföldi tudósítók olaszországi szövetsége 1912-ben a Róma központjában található, azóta már megszűnt Caffe Faraglia nevű kávéházban alakult meg hat országot képviselő tizennégy újságíró kezdeményezésére.

A száztizenkét éves tudósítói szövetség ma 450 tagot számlál, akik ötvenöt ország háromszázötven médiáját képviselik, köztük a magyar közmédiát is.

A régi székház húsz év után zárta be kapuit, az új székhely most a Grazioli-palotában kapott helyet, a Velence tér szomszédságában. A ma is a Grazioli hercegi család tulajdonában levő palota arról ismert, hogy korábban Silvio Berlusconi volt kormányfő bérelte ki magának pontosan ugyanazt a lakrészt, amelybe most a szövetség költözött be.

Kiemelt kép: Sergio Mattarella olasz államfő (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari)