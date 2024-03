Közös jelölteket indítanak Bukarestben a helyhatósági választásokon a román kormánypártok

Közös jelölteket indít a bukaresti helyhatósági választásokon a kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD), illetve Nemzeti Liberális Párt (PNL), a főpolgármesteri tisztségnél pedig Catalin Cirstoiunak, a bukaresti egyetemi kórház igazgatójának „van a legnagyobb esélye”, hogy a kormánypártok közös jelöltje legyen – erősítette meg kedden Paul Stanescu, a PSD főtitkára.

A PSD és PNL bukaresti szervezeteit vezetői, Gabriela Firea és Sebastian Burduja, akik pályáztak arra, hogy pártjuk főpolgármester-jelöltjei legyenek, a koalíció bukaresti kampánystábját vezetik majd – jelentette be a PSD főtitkára.

Stanescu szerint Firea, aki 2016 és 2020 között volt Bukarest főpolgármestere, befutó helyen fog szerepelni a PSD-PNL közös európai parlamenti jelöltlistáján.

Arra az újságírói kérdésre, hogy le tudja-e győzni az egyetemi kórház igazgatója a 2020 óta tisztségben lévő Nicusor Dan főpolgármestert, illetve a tisztségre szintén pályázó Cristian Popescu Piedone ötödik kerületi polgármestert, akiket 30 százalék feletti támogatottsággal mértek a közvélemény-kutatások, a PSD főtitkára azt mondta: a választás nyílt verseny, és a kormánypártok „mindent meg fognak tenni azért, hogy Catalin Cirstoiu legyen Bukarest főpolgármestere”.

A kormánypártok közös főpolgármester-jelöltjét formálisan Marcel Ciolacu szociáldemokrata miniszterelnök és Nicolae Ciuca liberális házelnök szerdán mutatja be – tudatta a médiának küldött meghívóban a PSD és PNL sajtószolgálata.

A román kormánypártok február közepén jelentették be, hogy választási szövetségre lépnek, de az eredeti megállapodásuk elvileg csak az európai parlamenti választásokra vonatkozik, az önkormányzatira nem. Az utóbbi napokban azonban a PNL és PSD országos vezetése egy átfogó megállapodást készített elő a bukaresti önkormányzati választásokra is, amely immár a kerületi polgármesteri tisztségekre, a fővárosi és a kerületi önkormányzati képviselő-testületekre is kiterjed.

A kormánypártok az újrázni készülő Nicusor Dan jelenlegi független főpolgármestert akarják leváltani. Az ellenzéki Mentsétek meg Románia Szövetség (USR) alapító elnöke, aki már korábban kilépett az USR-ből, 2020-ban a PNL és USR támogatásával függetlenként nyerte el a tisztséget, Gabriela Firea szociáldemokrata főpolgármester jobboldali kihívójaként. Nicusor Dan időközben elvesztette a PNL támogatását, az USR azonban – amely decemberben két másik párttal összefogva megalakította az Egyesült Jobboldal Szövetséget – támogatásáról biztosította.

Bukarest főpolgármesteri tisztsége a második legnagyobb választói támogatást feltételező tisztség Romániában az államfő után: Nicusor Dan 2020-ban az érvényes voksok 42,8 százalékát, csaknem 283 ezer szavazatot megszerezve került Bukarest főpolgármesteri tisztségébe, míg a tisztséget addig betöltő Fireára az urnákhoz járulók 38 százaléka, több mint negyedmillió bukaresti polgár adta voksát.

Romániában az önkormányzati választás egyfordulós, a polgármesteri – és megyei tanácselnöki – tisztséget az a jelölt nyeri el, aki a legtöbb szavazatot (de nem feltétlenül a voksok abszolút többségét) megszerzi.

A kiemelt kép illusztráció.