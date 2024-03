Észtország újabb orosz diplomatát utasított ki

Margus Tsahkna az X-en azzal indokolta a döntést, hogy az orosz nagykövetség egy észt bűnügy dokumentumainak megszerzésével, majd az orosz közösségi médiában való közzétételének elősegítésével beleavatkozott Észtország belügyeibe, de további részleteket nem közölt.

Today #Estonia declared a member of the Russian embassy’s staff with diplomatic status 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑎.

We will not tolerate nor accept any interference by Russia in #Estonia’s internal matters & we´ll respond in a quick & concrete manner. https://t.co/aCCk34cdxU

— Margus Tsahkna (@Tsahkna) March 19, 2024