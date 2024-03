Betiltaná a 18 évnél fiatalabbak nemátalakító műtéteit a francia konzervatív párt

Növekszik az úgynevezett transzneműséget pártolók száma a gyermekekkel foglalkozó egészségügyi szakemberek, gondozók körében, miközben rohamosan emelkedik a kiskorúakon végzett nemátalakító műtétek száma – figyelmeztet a Köztársaságiak szenátorának jelentése. Az ellenzéki párt, mely rövidesen a beavatkozást tiltó törvényjavaslattal áll elő, úgy látja: ez lehet az orvostudomány történetének egyik legnagyobb etikai botránya.

Sokkoló jelentést tett közzé a nemátalakító műtétbe hajszolt gyermekek és fiatalok egyre növekvő tömegéről Jacqueline Eustache-Brinio. Közel egyéves munka előzte meg, hogy Val-d’Oise republikánus szenátor asszonya (Köztársaságiak, LR) közzétegye az igen alapos, részletes jelentést.

Veszélyes orvosi praktikák

A dokumentumot bemutatva az LR szenátorai azt is bejelentették, hogy nyárig törvényjavaslatot nyújtanak be a kiskorúak orvosi átváltoztatásának betiltásáról Franciaországban – számol be a Le Figaro.

A konzervatív lap keddi száma kiemelten foglalkozott ezzel a témakörrel: a címlapon induló, többoldalas cikkösszeállításuk és vezércikkük is a gyermek- és fiatalkorúak nemátalakítási műtétjeinek veszélyeit hangsúlyozta. „Veszélyes orvosi praktikák!” – írta az egészségügyben dolgozók hozzáállásán háborgó lap ezekről a beavatkozásokról.

Az LR törvényjavaslatának célja, hogy Franciaországban is betiltsák a pubertásblokkolók és hormonok felírását és beadását 18 év alatti fiataloknak.

A párt erélyes fellépésére azután került sor, hogy – mint arról a The Guardian is beszámolt –

a brit egészségügyi szolgálat (NHS) a múlt héten jelentette be, hogy az országban többé nem írhatnak fel pubertásblokkoló szereket

gyermekek részére. A döntést Maria Caulfield egészségügyi miniszter is üdvözölte.

Ha elkezdi szedni a pubertásblokkolót…

Bár Franciaországban erről még nem készült hivatalos tanulmány, az LR parlamenti képviselői az angliai és az amerikai statisztikák alapján úgy vélik, hogy

az elmúlt tíz évben meredeken emelkedett a magukat transzszexuálisnak valló gyerekek száma.

Ahogy a Le Figaro idézi, az Egyesült Államokban öt év alatt megháromszorozódott ezeknek a kiskorúaknak a száma.

David Cohen, a franciaországi Pitié-Salpêtrière kórház gyermekpszichiátriai osztályának vezetője az LR felmérésében elmondta, hogy évente körülbelül negyven új konzultációs kérelmet kap. A Le Figaro rámutat: az ide fölvett fiatalok teljesen más kezelésre, beavatkozásra szorulnának: egynegyede éppen lemorzsolódik az iskolából, 42 százalékukat zaklatták, 61 százalékuk korábban már átesett depressziós epizódon.

Miközben a lapnak több pszichiáter azt bizonygatta, hogy a nemi érés megindulását késleltető szereket csak a döntések elodázása miatt kezdik szedetni az úgymond válságba jutott és nemi diszfóriával (A nemi diszfória vagy nemi szerep diszfória kifejezés egy olyan tartós hangulati állapotra utal, melyet az egyén a születési (biológiai) neme és a nemi identitása közötti eltérés miatt tapasztal.) diagnosztizált fiatalokkal, Jean Chambry gyermekpszichiáter kimondja: „Valójában azt tapasztaljuk, hogy a pubertásblokkolót szedő gyerekek többsége nemi átalakító műtéten megy keresztül.”

Nem a felnőtteken kísérleteznek

A lap vezércikke többek között azt pedzegeti, hogy ezzel a nemrég még marginális, mára tömegessé váló beavatkozással, a nemátalakító műtétekkel gyakorlatilag kísérletezgetnek gyermekeken és fiatalkorúakon (soha nem a felnőtteken! – emeli ki a lap, arra utalva, hogy nem a felnőttkorúak körében váltak hirtelen tömegessé ezek a beavatkozások).

A fiatalok elbizonytalanodása mellett ami azonban még szembetűnőbb, az

a felnőttek ítélőképességének elvesztése, akik a wokizmus szirénáitól hipnotizálva vagy a totalitárius utasításoktól megbénulva összekeverik az érzéseket a diagnózissal, a szenvedést a jogokkal,

a meghallgatást a védelemmel olyannyira, hogy szem elől tévesztik a hippokratészi eskü alapelvét: soha ne árts! – mutat rá a konzervatív orgánum.

A lap is felidézi, hogy „a múlt héten, nagy viták után, angolszász szomszédaink úgy döntöttek, hogy nem írnak fel többé hormonkezelést a nemet változtatni kívánó kiskorúaknak, miután egy független jelentés rámutatott a készítmények biztonságosságára vonatkozó adatok hiányára. Ezzel nincsenek egyedül:

a svédek, a »nemi dekonstrukció« egykori úttörői ma már az ujjukat harapdálják

kínjukban, és a norvégok, a dánok mellett a németek, a svájciak és a spanyolok is visszalépnek”.

