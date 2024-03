Leejtett fülhallgatójáért hajolt le, tragédia lett a vége

Leejtett fülhallgatójáért mászott be a futószalag alá egy gyártósoron dolgozó nő az Egyesült Államokban, de a gép bekapta a karját. A fiatalt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, de később belehalt a sérüléseibe.

A Georgia woman has died after she dropped an AirPod under a conveyor and got caught in a chain that moves the machine while reaching for it, authorities said. https://t.co/BzuZlj59Me

