A német teniszcsillag és több élsportoló is részt vesz a Nasty című film bemutatóján

Boris Becker német teniszcsillag és több egykori román élsportoló is részt vesz április 16-án az Ilie Nastase román teniszezőről készült Nasty című dokumentumfilm bemutatóján Bukarestben – közölte hétfőn a filmet forgalmazó Transilvania Film.

A dokumentumfilm román fővárosban tartandó április 16-i díszbemutatóján Boris Becker és a főszereplő Ilie Nastase mellett Ion Tiriac egykori román teniszező és a legeredményesebb román tornász, Nadia Comaneci is jelen lesz – írták az MTI-nek küldött közleményben.

Boris Becker a dokumentumfilmben is megjelenik és szuperlatívuszokban beszél Ilie Nastaséról – közölték. A közlemény szerint Nastase 1985-ben játszott együtt az akkor még fiatal német teniszezővel. Arra is emlékeztetnek, hogy 1984 és 1993 között Becker menedzsere Ion Tiriac volt, akivel azóta is szoros kapcsolatot ápol.

Kapcsolódó tartalom

Az Ilie Nastase román teniszezőről készült Nasty című dokumentumfilm archív képeket és interjúkat is tartalmaz. A világ sportéletének olyan jeles személyiségei szólalnak meg benne, mint Rafael Nadal, Björn Borg, Jimmy Connors, Stan Smith vagy a Nike-alapító Phil Knight.

A dokumentumfilm a román sportoló karrierjének felívelését és teniszre gyakorolt hatását mutatja be.

Április 16-ától látható a romániai mozikban, több nagyvárosban – a többi között Temesváron, Kolozsváron, Brassóban és Nagyszebenben – a főszereplő és az alkotók jelenlétében mutatják be.

Rendezői: Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu és Tudor D. Popescu. A Libra Films és HDR Evolution közös produkciója a HBO-val és a Román Televízióval koprodukcióban készült.

Ilie Nastase (1946. július 19., Bukarest) a legismertebb román teniszező, az 1970-es években a világ élvonalába tartozott. Játék közbeni tréfáiról, agresszív játékáról ismert, ezért kapta a Nasty (komisz, kaján) becenevet.

Kapcsolódó tartalom

Az ATP számítógépes világranglistáját 40 hétig vezette. Összesen 84 egyéni címet szerzett, ebből 53-at ATP-tornákon. Több ízben is (1969, 1972, 1973, 1974) az év legjobb román sportolójának választották, több mint egy évtizedig volt a Román Teniszszövetség elnöke.

Roma- és magyarellenes kijelentései miatt is hírhedt, 2010-ben a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) megbírságolta, miután egy interjúban azt nyilatkozta: a romániai romákat a székelyföldi Hargita megyébe telepítené, mert így megváltozna a zömében magyarlakta régió etnikai aránya.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)