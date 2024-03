Négy hónapon belül negyedszer tört ki vulkán Izland legsűrűbben lakott részén – videón a lávafolyam

December óta ez a negyedik vulkánkitörés a térségben.

Az izlandi meteorológiai intézet tájékoztatása szerint az ország délnyugati részén, a Reykjanes-félszigeten lévő Stora Skogfell és Hagafell között vulkánkitörés kezdődött. A térségben készült videófeltételeken izzó lávát és füstfelhőket lehetett látni.

hangsúlyozva, hogy mindez a kitörési tevékenység első óráján alapul.

A volcano in Iceland erupted for the fourth time since December, spewing smoke and bright-orange lava into the air. An aerial video shot by Iceland’s Department of Civil Protection showed a long, glowing fissure streaking across the ground https://t.co/L8vPHODJ0G pic.twitter.com/pPfbLiX4JJ

— Reuters (@Reuters) March 17, 2024