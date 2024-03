Az amerikai hadsereg húszi drónokat semmisített meg a Vörös-tengeren és Jemenben

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) arról számolt be, hogy a jemeni húszi lázadók két drónt indítottak a Vörös-tenger irányába, amely a világkereskedelem szempontjából stratégiai fontosságú tengeri útvonal. Az egyik drónt az amerikai erők megsemmisítették, a másik valószínűleg a tengerbe zuhant – közölték, hozzátéve, hogy a térségben tartózkodó hajókról nem jelentettek károkat vagy sérüléseket.

Pénteken az amerikai hadsereg bejelentette, hogy megsemmisített kilenc hajó elleni ballisztikus rakétát és két húszi drónt, miután a jemeni lázadók támadást intéztek a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl irányában, bár „károk nem keletkeztek”.

March 16 Red Sea Update

On March 16, between 7:50 a.m. and 8:15 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis launched two unmanned Aerial vehicles (UAV) from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Red Sea. United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and… pic.twitter.com/MIiFbTsiDW

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2024