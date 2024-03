Amerikai lap: Mindenki tudja a nagy titkot

Mindenki tudja a nagy titkot: nyugati katonák már most is jelen vannak Ukrajnában. Erről ír a The Washington Post. Az amerikai lap szerint legalább 20 ezer önkéntes harcol most is Ukrajna oldalán. De európai kiképzőtisztek, tanácsadók és hírszerzők is lehetnek már Ukrajnában, akik Kijevnek dolgoznak. Ez ugyanakkor nem számít európai katonai missziónak. Ha viszont a francia elnök terve megvalósulna, akkor NATO-katonák is harcolhatnának Ukrajna mellett, Oroszország ellen. Elemzők szerint ez óriási veszélyt jelent és a háború továbbterjedésével fenyeget.

Nyílt titok, hogy külföldi katonák, mintegy 20 ezer önkéntes harcol Ukrajnában Oroszország ellen, köztük sok brit, lett, francia és amerikai veterán – lebbentette fel a fátylat nemrég a The Washington Post. Ukrajnában vannak a nyugati titkosszolgálatok ügynökei is, akik az ukránokat segítik – fogalmazott a francia Le Monde. A lap kiemelte: azok a nyugati szakemberek is Ukrajnában vannak, akik betanítják az ukrán katonákat a nyugati fegyverek használatára. Vlagyimir Putyin néhány napja közölte: Moszkva tudja, hogy Ukrajnában nyugati csapatok is vannak, és ennek nagyon komoly következményei lehetnek. „Ami azt illeti, a nyugati országok katonai személyzete már régóta jelen van Ukrajnában. Mostanra a számuk a sokszorosára nőtt. Most már közvetlenül vannak jelen. Külföldi zsoldosokként vannak jelen. És veszteségeket szenvednek el” – mondta az orosz elnök, Vlagyimir Putyin. A nyugat rengeteg fegyvert is szállít Ukrajnának. A legmodernebb amerikai, angol, francia és német haditechnika is ott van a fronton. Berlin például a sisakoktól és a hálózsákoktól eljutott a Leopard tankokig, most pedig már arról vitázik: adjon-e Taurus rakétákat is. A brüsszeli bürokraták is azon dolgoznak, hogy belesodorják Európát a háborúba, miközben felfuttatják a hadiipart és háborús hangulatot keltenek. Frans Timmermans korábban azt mondta: olyan döntések kellenek, amelyek fájdalmat okoznak Oroszországnak. Ursula von der Leyen katonai támogatásról beszélt, Josep Borrell pedig katonai kiképző missziókat emlegetett. Guy Verhofstat pedig közölte: meg kell vívnunk a harcunkat. Elemzők szerint veszélyes, hogy nyugati származású katonák harcolnak Ukrajnában. Sokan úgy vélik: az európai politikusok a tűzzel játszanak, amikor háborúpárti nyilatkozatokat tesznek, vagy fegyvereket küldenek. Moszkva ugyanis akár hadviselő félnek is tekintheti ezeket az államokat. Emmanuel Macron és szövetségesei – ennek ellenére – tovább fokozzák a feszültséget és NATO-katonák Ukrajnába küldéséről beszélnek. Kapcsolódó tartalom Szakértő: Macron és az őt támogató háborúpárti politikusok úgy vagdalkoznak, hogy fogalmuk sincs, milyen egy háború a valóságban Emmanuel Macron egyenesen úgy fogalmazott: valamikor szükség lehet nyugati szárazföldi hadműveletekre Ukrajnában. Katasztrofális következményei lesznek, ha NATO-csapatok jelennek meg az ukrán fronton – ezt az Alapjogokért Központ elemzője mondta a Híradónak. „Bőven érkeztek beszámolók, hogy kiképző központokat lőttek szét, fegyverraktárakat lőttek szét. Ha most ezekben nyugati NATO katonák ülnek, és ők halnak meg tucatjával, akkor valamilyen válaszlépés kell a NATO részéről egyértelműen. És innen már gyakorlatilag egyenes út vezet a III. világháborúhoz” – fogalmazott Dornfeld László. Az oroszok a következő háborúra készülnek, és fejlesztik a hadsereget, egy NATO-val való konfliktusra számítva. Hírszerzői források alapján ezt írta a ForeignPolicy. Úgy fogalmaznak: Vlagyimir Putyin egyre magabiztosabb, Moszkva átállt a hadigazdaságra, növelte a lőszergyártását, sőt már Észak-Koreából és Iránból is importál lőszereket.