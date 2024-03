Hátborzongató felfedezést tett kertje rendezése közben a háztulajdonos

Egy felújítás alatt álló floridai háznak a tulajdonosa borzalmas felfedezést tett, amikor szerdán emberi maradványokra bukkant a hátsó kertjében – számol be a New York Post.

A férfi éppen kerti munkát végzett, amikor meglátta a földből kilógó lábujjakat. Beszaladt a házba és hívta a rendőrséget.

Body with ‘toes sticking out of the ground’ found in backyard of Florida home under renovation: ‘I was shook’ https://t.co/tFMtOXaioV pic.twitter.com/5PfP7wbQlb

— New York Post (@nypost) March 15, 2024