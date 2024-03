Brüsszel meghajolt a gazdák előtt, az EU enyhít a mezőgazdasági termelők terhein

A brüsszeli közlemény szerint a javaslatok célja, hogy csökkentsék az uniós gazdálkodók ellenőrzési terheit, és nagyobb rugalmasságot biztosítsanak számukra bizonyos környezetvédelmi feltételek betartásához, miközben fenntartják a jelenlegi KAP magas szintű környezetvédelmi és éghajlati ambícióit. Megfelelő egyensúlyt teremtenek továbbá az európai mezőgazdaság fenntarthatóbb gazdálkodásra való átállásának támogatásában.

A javaslat emellett számos intézkedést vázol a gazdálkodók élelmiszer-ellátási láncban elfoglalt helyzetének javítására. A lehetséges intézkedések nagyobb méltányosságot és a gazdálkodók számára a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben védelmet biztosítanának – emelték ki.

Today, we are proposing a targeted review of the Common Agricultural Policy.

The aim is to reduce administrative burden and offer more flexibility to our farmers, while maintaining a strong, sustainable and competitive policy for EU agriculture and food.

— European Commission (@EU_Commission) March 15, 2024