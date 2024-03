Atomfegyverek, vörös vonalak eltörlése, francia katonák Ukrajnában – egyre veszélyesebben nyilatkozik Macron, és egyre több a támogatója

Egyre veszélyesebb nyilatkozatokat tesz a francia elnök. Emmanuel Macron most arról beszélt, hogy Franciaország nem fél Oroszországtól, mert az atomfegyvereik biztonságot jelentenek. A francia elnök emellett azt is kijelentette, hogy francia katonák indulnak Ukrajnába. Emmanuel Macron körül egy háborús koalíció is kialakulóban van, pénteken a német kancellárral és a lengyel miniszterelnökkel egyeztek meg Ukrajna támogatásának megerősítéséről. Az olasz külügyminiszter viszont arra figyelmeztetett, hogy ha a NATO megjelenne Ukrajnában, az a harmadik világháború kirobbanásával fenyegetne.

„Franciaország nem fél, védve vagyunk és készen állunk. Van egy doktrínánk az atomfegyvereink felhasználására és nem helyes megfenyegetni egy olyan országot, amelynek atomfegyverei vannak” – monda Emmanuel Macron egy interjúban, amiről az Index.hu számolt be. A francia elnök ezzel arra reagált, hogy Vlagyimir Putyin arról beszélt, Moszkva kész atomfegyvereket is bevetni, ha Oroszországot fenyegetés éri. A portál szerint Emmanuel Macron kijelentette: francia katonákat küldenek Ukrajnába, nincsenek vörös vonalak, ugyanis ahogy fogalmazott, ő az elnök és ő dönt. Kapcsolódó tartalom Macron szerint semmilyen eszköz használatától nem szabad visszariadni Oroszország ellen – egy világszintű fegyverkezési verseny is elindulhat Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint a nyugati politikusok célja, hogy Európában háborús hangulat alakuljon ki. Az elmúlt hetekben folyamatosan Oroszországot fenyegeti, és arról beszél Emmanuel Macron, hogy nem szabad kizárni a NATO csapatok küldését Ukrajnába. Gyávasággal is megvádolta azokat, akik nem akarják katonákkal támogatni Kijevet. Csütörtökön pedig azt mondta, mindent meg kell adni Kijevnek, és semmilyen eszköz használatától sem szabad visszariadni Oroszország ellen. „Ha békét akarunk Ukrajnában, nem szabad gyengének lennünk, ezért tisztán kell látnunk a helyzetet, és bátran ki kell mondanunk: készek vagyunk az eszközeinket használni, hogy Oroszország ne győzzön” – mondta a francia elnök. Emmanuel Macron francia elnök Jacques Delorsnak, az Európai Bizottság korábbi elnökének búcsúztatási szertartására érkezik a párizsi Invalidusok dómja díszudvarára 2024. január 5-én (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat) Macron kijelentései szakadást okoztak a nyugati szövetségesek között. Washington és több európai ország – köztük Magyarország – ugyanis határozottan ellenzi a NATO-csapatok küldését Ukrajnába. Viszont egyre többen támogatják a francia elnök ötletét. „A nyugati országoknak és az Egyesült Államoknak sem kellene teljesen elleneznie, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába” – mondta a finn külügyminiszter a Politicónak. Elina Valtonen szerint semmilyen lehetőséget sem szabad kizárni. Kapcsolódó tartalom Putyin: A nyugati katonák ukrajnai jelenléte atomháborúval fenyegetne Az orosz elnök hangsúlyozta: csak akkor lehet béke Ukrajnában, ha Oroszország írásos garanciákat kap a Nyugattól. „Oroszországot el kell pusztítani” A Magyar Nemzet pedig arról írt, hogy a lett elnök is hadba szólít Moszkva ellen. Edgars Rinkevičs a vörös vonalak eltörléséről, Ukrajna győzelméről és egy latin kifejezést használva Oroszország elpusztításáról beszélt. Az észt miniszterelnök pedig kijelentette: nem lehet békéről tárgyalni, és addig kell folytatni a háborút, ameddig Oroszország be nem látja, hogy nem győzhet. Mások mellett Finnország, Lengyelország, a balti államok és Csehország politikusai is támogatásukról biztosították a francia elnököt. Elemzők szerint Emmanuel Macron, illetve a többi háborúpárti nyugati politikus a saját politikai és gazdasági érdekeik miatt akarja belesodorni Európát a háborúba. Egy új háborús koalíció is formálódik, ugyanis Olaf Scholz pénteken Berlinben fogadta Emmanuel Macron francia elnököt és Donald Tusk lengyel kormányfőt, és megállapodtak: addig támogatják Kijevet amíg kell. Kapcsolódó tartalom Olaf Scholz: Új koalíciót hoznak létre Ukrajna szövetségesei, hogy fegyverekkel tudják ellátni Kijevet A weimari háromszöget 1991-ben alapította Lengyelország, Németország és Franciaország. „Még több fegyvert fogunk beszerezni Ukrajna számára, méghozzá az egész világpiacról. Ez egy jó előrelépés. Másodszor, a haditechnikai eszközök gyártását is bővíteni fogjuk Ukrajnával együttműködve” – mondta a német kancellár, hozzátéve: Ukrajna pénzügyi támogatását is növelni fogják, hogy még több fegyverszállítmány indulhasson el. Emmanuel Macron hangsúlyozta: eltökéltek abban, hogy Oroszország nem győzhet ebben a háborúban. „Mi hárman ma egységesen és ugyanolyan tisztánlátással tekintünk az ukrajnai helyzetre. Elhatároztuk, hogy soha nem hagyjuk Oroszországot győzni, és a végsőkig támogatjuk az ukrán népet. Ez erőt jelent nekünk és biztonságot Európának” – fogalmazott a francia elnök. Kapcsolódó tartalom Andrzej Duda: Oroszország nem győzhet Ukrajnában Oroszország nem győzhet Ukrajnában, mivel az orosz imperializmus egész Európát veszélyezteti – jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök hétfőn, Ferenc pápa minap közzétett, az ukrajnai háború kapcsán „a fehér zászló bátorságát” említő nyilatkozatát kommentálva. Donald Tusk pedig azt mondta, Lengyelország minden lehetséges módon segíteni akar, hogy Ukrajna helyzete javuljon. Moszkva közben közölte: hadviselő félnek tekint minden országot, amelyik katonát küld Ukrajnába. Antonio Tajani olasz külügyminiszter pénteken úgy fogalmazott, a NATO részéről hiba lenne belépni Ukrajnába, az ugyanis a harmadik világháborúval fenyegetne. Moszkva nemrég csapatokat küldött az orosz-finn határra, most pedig – 2023 után ismét – atomfegyvereket szállított Fehéroroszországba. Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár a német és a francia kormány ülése után tartott sajtóértekezleten, 2023. október 10-én. (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)