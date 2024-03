Videón az óriáshullám, váratlanul csapott le a turistákkal teli hajóra

Félelmetes pillanatokat élt át több turista, akik hajóval utaztak Spanyolország szigeteinél. A hajó vasárnap délelőtt hagyta el a Lanzarote üdülőszigetén lévő Órzolát, és La Graciosa szigetére tartott – számol be a Daily Mail.

Moment terrified tourists scream and run for cover as rogue wave crashes through ferry near Spanish holiday island https://t.co/4xmD2oAe1a pic.twitter.com/JQahW5YZie

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 14, 2024