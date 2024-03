Rakétatámadás ért egy brit kereskedelmi hajót Jemen partjainál

A tájékoztatás szerint az incidens 76 tengeri mérföldre történt a várostól, és bár a hajóban kár keletkezett, a legénység biztonságban van, sebesültről nem tudni.

Az UKMTO azt is közölte, hogy egy másik hajó, 93 kilométerre Hodeida délnyugati részétől rakétákat észlelt a levegőben.

Csütörtök este az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) arról számolt be, hogy a jemeni húszi lázadók rakétákat lőttek ki Jemen területéről az Ádeni-öböl és a Vörös-tenger irányába.

Between 6:50 a.m. on March 14 and 12:40 a.m. on March 15 (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired two anti-ship ballistic missiles (ASBMs) from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Gulf of Aden and two additional ASBMs towards the Red… pic.twitter.com/Mck2CEEZSC

