Történelmi pillanatként értékeli az RMDSZ a magyar ünnepi dekoráció kihelyezését Kolozsváron

Történelmi pillanatként értékeli a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), hogy idén először magyar feliratú ünnepi dekorációt helyeztek ki Kolozsvár belvárosában a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából.

A Minden magyar ünnepe üzenetet magyar és román nyelven tartalmazó kis méretű molinókat a Deák Ferenc (Eroilor) utcában helyezték ki. A piros-fehér-zöld színkombinációban készült ünnepi dekoráció minden második lámpaoszlopra felkerült, míg a köztes oszlopokon továbbra is a román és európai uniós zászló díszeleg.

„Történelmi pillanat Kolozsváron: a Deák Ferenc (Eroilor) utca ma ünnepi pompát öltött” – írta Facebook-oldalán Oláh Emese kolozsvári alpolgármester, miután csütörtökön kihelyezték az ünnepi dekorációt. Ez három napig, március 14-15-16-án lesz látható a Főtérre nyíló belvárosi utcában.

„Ez nem csupán esztétikai elem. Nem díszlet, hanem erőteljes üzenet is. Egy kiáltvány! Azt üzeni: itt van magyar közösség, és kész részt vállalni a történelmére való emlékezés mellett a közös jövőtervezésben is, amely a békés együttélésről és a kölcsönös tiszteletről kell szóljon” – írta Oláh Emese. Azonos üzenetet osztott meg közösségi oldalán Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke is.

Antal Géza, a megyei szervezet ügyvezető elnöke korábban az MTI-nek elmondta:

az RMDSZ azt kérte, hogy az ünnepi díszítés egy hétig maradhasson, de a kolozsvári polgármesteri hivatal ezt végül három napra engedélyezte.

Kolozsváron – szintén rendhagyó módon – pénteken, március 15-én este a Diákművelődési Ház piros-fehér-zöld díszkivilágítást kap.

Kolozsvár 286 ezer lakosával Románia második legnagyobb városa. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint a magyar közösség létszáma 33 ezer, és nagyjából 50 ezer személy nem vallott nemzetiségéről. A romániai rendszerváltás után,

Gheorghe Funar polgármestersége idején a városban tilos volt a magyar jelképek használata, és csak a 2000-es évek közepétől – civil és jogi nyomásra – sikerült elmozdulni a többnyelvűség irányába.

Erdély fővárosában jogerős bírósági döntés révén sikerült kihelyeztetni 2017-ben a háromnyelvű – a város román, magyar és német nevét tartalmazó – helységnévtáblákat, melyek mellé egy, a település római kori eredetére emlékeztető, latin nyelvű tábla is került. Az önkormányzati rendezvényeken – például a karácsonyi vásáron – évek óta vita tárgya a magyar nyelvű feliratok kihelyezése,

arra pedig, hogy a március 15-i nemzeti ünnepen magyar feliratokkal köszöntsék a magyar közösségét, évtizedek óta nem volt példa.

Kiemelt kép: az RMDSZ Facebook-oldala