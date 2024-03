Sokkoló dolgot rejtettek az út szélén hagyott zsákok

Több mint két tucat kígyót, köztük egy öt méter hosszú példány elpusztult testét találták meg egy úttest mellett walesi Waterstonban.

Around two dozen snakes, including one that is 17ft long, have been found dead in rural Wales

The RSPCA said it was one of the worst cases they have ever come acrosshttps://t.co/cEeE36YJIW

— Metro (@MetroUK) March 13, 2024