Megtiltaná a brit kormány, hogy külföldi államok brit sajtótermékekben szerezzenek részesedést

Megtiltaná a brit kormány, hogy külföldi kormányok brit sajtótermékekben ellenőrző részesedést vásároljanak.

A londoni kulturális, média- és sportügyi minisztérium szerda este nyilvánosságra hozott állásfoglalása szerint jogszabály intézkedne arról, hogy „nagy-britanniai újságokban és hírmagazinokban külföldi államok ne szerezhessenek tulajdonrészt, befolyást vagy ellenőrzést”.

Az indítvány közvetlen előzményeként piacra került az egyik legbefolyásosabb brit lapcsoport, a Telegraph Media Group, miután jelenlegi tulajdonosát, a B.UK nevű holdingot a cég legnagyobb hitelezője, a Lloyds bankkonglomerátum tavaly csődgondnokság alá helyezte.

A B.UK lapportfoliójának legfőbb tagja a The Daily Telegraph és a The Sunday Telegraph, a két legnagyobb konzervatív brit napi-, illetve vasárnapi lap, valamint a The Spectator magazin.

A Telegraph-lapcsoportot egy milliárdos brit ikerpár, a 89 éves Sir Frederick Barclay és a 2021-ben, 87 esztendős korában elhunyt Sir David Barclay 2004-ben, adósságátvállalással együtt 729,5 millió fontért (340 milliárd forint) vette meg.

Ez a legnagyobb összeg, amelyet brit lapkiadó vállalatért valaha kifizettek.

A csődgondnoksági eljárás során Howard és Aidan Barclayt, Sir David Barclay két fiát eltávolították a lapcsoport igazgatóságából és a B.UK holding portfolióját eladásra hirdették meg.

A legnagyobb tőkeerejű vevőjelölt a RedBird IMI befektetési konglomerátum, amelynek egyik társtulajdonosa, az International Media Investments befektetési alap mögött az Egyesült Arab Emírségek alelnöke és miniszterelnök-helyettese áll.

A RedBird IMI – amelynek működését brit sajtóértesülések szerint 75 százalék erejéig az Egyesült Arab Emírségek finanszírozza – 600 millió fontos tranzakció keretében venné meg a Telegraph-csoportot.

A kormányzó brit Konzervatív Párt alsóházi frakciójának számos befolyásos tagja azonban élesen ellenzi az ügyletet, elsősorban azzal az érvvel, hogy kérdéses az Egyesült Arab Emírségek hozzáállása a sajtószabadsághoz.

A brit kormány a konzervatív frakció erőteljes nyomására reagálva jelentette be szerdán – egyelőre részletek nélkül – azt a tervet, amely megakadályozná, hogy külföldi államok befolyást szerezzenek brit sajtóorgánumokban.

A kulturális, média- és sportügyi minisztérium várhatóan jövő kedden ismerteti részletesen a tervezett törvényjavaslatot.

