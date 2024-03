Ursula von der Leyen: Az Európai Bizottság javasolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését Bosznia-Hercegovinával

Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak, hogy kezdjék meg a csatlakozási tárgyalásokat Bosznia-Hercegovinával – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Strasbourgban.

A testület elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén elmondta: a nyugat- balkáni országnak egy év alatt sikerült teljes mértékben igazodnia az uniós kül- és biztonságpolitikához, „ami döntő fontosságú a jelenlegi zavaros geopolitikai időkben.” Továbbá Szarajevó olyan fontos törvényeket fogadott el, amelyek a korrupció, az összeférhetetlenség, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésre irányulnak – hívta fel a figyelmet.

Kapcsolódó tartalom

Rámutatott, hogy az ország jobban kezeli a migrációs áramlásokat is, továbbá az igazságügyi minisztérium elköteleződött, amellett hogy a volt Jugoszláviában elkövetett bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi bíróság ítéletei bekerüljenek a nemzeti bűnügyi nyilvántartásba.

„Természetesen további előrelépésre van szükség ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovina csatlakozhasson az unióhoz, de az ország meg fogja mutatni, hogy képes teljesíteni a tagság kritériumait” – emelte ki a bizottság elnöke.

Von der Leyen az EU-tagállamok vezetőinek jövő heti csúcstalálkozójának témait taglalva elmondta: Gázában a humanitárius helyzet egyre drámaibb, Méltatta a ciprusi elnök, Nikosz Hrisztodulidisz vezetésével megvalósuló nemzetközi összefogást, amelynek köszönhetően humanitárius segélyt szállító hajó indult el a larnakai kikötőből Gáza felé.

Ha ez a tengeri folyosó teljes mértékben működőképes lesz, garantálhatja a Gázába irányuló segélyek folyamatos, szabályozott és erőteljes áramlását. Ez döntő mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az Észak-Gázában élő emberekhez ténylegesen eljussanak a segélyek – jelentette ki.

Kapcsolódó tartalom

Emlékeztetett, hogy az EU idén 250 millió euró összegű segélyt ajánlott fel a palesztinok számára, amelyet a rászoruló civilekhez kell eljuttatni, de felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi körülmények között a segélyek önmagukban nem oldják meg a válságot.

„Izraelnek joga van megvédeni magát és harcolni a Hamász ellen. De a civilek védelmét mindenkor biztosítani kell a nemzetközi joggal összhangban. A humanitárius segélyek megfelelő áramlásának helyreállításához azonnali humanitárius tűzszünetre van szükség” – mutatott rá.

Felhívta továbbá a figyelmet, hogy a helyzet Izrael és Libanon határán továbbra is robbanásveszélyes. „Irán, a Hamász pártfogója, továbbra is szítja a regionális feszültségeket, például a jemeni húszi terroristáknak nyújtott támogatásával, és tovább gerjeszti Oroszország Ukrajna elleni háborúját is. Az EU készen áll további szankciók bevezetésére, arra az esetre, ha Irán ballisztikus rakétákat szállít Oroszországnak” – jelentette ki.

Von der Leyen hangsúlyozta: „Tartós tűzszünet nélkül a gázai konfliktus az egész térségre átterjedhet. Itt az ideje, hogy a tagállamokkal együtt megkettőzzük erőfeszítéseinket, hogy a Hamász túszai hazatérhessenek, és a gázai emberek ne csak humanitárius segítséget kapjanak, hanem reményt is a kétállami megoldással kapcsolatban”.

Gál Kinga a Fidesz EP-képviselője felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő heti csúcstalálkozón, a tagállami vezetőknek az európai mezőgazdaság helyzetével is foglalkozniuk kellene. „Ez nem szakpolitikai, nem támogatási, hanem ennél sokkal fontosabb stratégiai kérdés, amely hosszú távon is meghatározó az európai gazdaság és az emberek életének szempontjából” – hangsúlyozta

Kapcsolódó tartalom

Gál Kinga szerint, szintén stratégiai jelentőségű, hogy Európa nagyobb felelősséget vállaljon biztonsága megőrzésében. Mint mondta, Magyarország ezért támogatja az európai védelempolitika, a védelmi ipar megerősítését. „Mindennek európai védelmi ipari bázisra kell épülnie, és meghatározó szerepet kell játszania a következő intézményi ciklusban, tükrözve ezt a struktúrákban és a költségvetésben is” – hívta fel a figyelmet. Arra is rámutatott, hogy Európa biztonságának szempontjából lényeges az illegális bevándorlás megállítása a külső határokon.

A fideszes politikus hangsúlyozta: az ukrajnai háború kapcsán előtérbe kell hogy kerüljön végre a béke, a béketárgyalásokhoz vezető fegyverszünet. „Elítéljük Oroszország agresszióját és kiállunk Ukrajna területi integritása mellett. Erőn felül segítjük Ukrajnát humanitárius eszközökkel és meggyőződésünk, hogy a háború mielőbbi befejezésére, nem pedig kiszélesítésére kell törekedni. Csak és kizárólag a béke vethet véget a pusztításnak” – szögezte le Gál Kinga.