Az illegális migrációról és az Európai Unió jövőjéről tárgyalt Kövér László és Peter Pellegrini

Az illegális migráció okozta kihívásokról és az Európai Unió jövőjéről is szó volt Kövér László magyar házelnök és Peter Pellegrini, a Szlovák Nemzeti Tanács elnökének hétfői budapesti megbeszélésén.

Kövér László a találkozó utáni nyilatkozatában kiemelte: az Európai Unió keretei közötti együttműködés rendkívül fontos kérdés. A migráció mellett ide tartozik az unió jövője is – mondta a magyar Országgyűlés elnöke, hangsúlyozva: a bővítés területén hasonló elveket és célokat követ a két ország.

Fel kell gyorsítani a délkelet-európai, csatlakozásra váró államok felvételét, „hovatovább erkölcsileg teljesen vállalhatatlan és méltánytalan” az az elbánás, amiben az Európai Unió ezeket az államokat részesíti – mutatott rá.

Kövér László azt mondta: az Európai Unió szervezeti-szerződéses rendszerének átalakításában is hasonló érdekek és elvek mozgatják Magyarországot és Szlovákiát.

Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy az Európai Unió a jövőben is szuverén államok egyenrangú együttműködésének a kerete legyen

– fogalmazott a magyar házelnök.

Kijelentette: elleneznek és próbálnak akadályozni minden olyan informális, lopakodó törekvést, amely próbálja a nemzetállamok hatásköreit Brüsszelbe „elszivattyúzni”. Ennek megvalósulásaként értékelte a migránskvóták erőltetését, vagy bármely más területen való erőszakos érdekérvényesítést Brüsszel részéről.

Az Országgyűlés elnöke leszögezte: nem értünk egyet és nem járulunk hozzá egy olyan szerződésmódosításhoz, amelyben formálisan is a nemzetállami szuverenitás csorbítására hatásköröket vonnának el. Példaként hozta az egyhangú döntéshozatal megszüntetését.

Kiemelte:

a több mint 1100 éves együttélés összeköti a két nemzetet, „együtt voltunk jóban-rosszban”. Összekötnek bennünket a jelen érdekei is, közte a gazdasági és kereskedelmi együttműködés területe. Magyarország harmadik számú partnere Szlovákia, ami önmagában is jelzi, hogy milyen szoros az együttműködés.

A jövőbeni érdekek és a jövőről alkotott elképzelések is összekötik a két országot, érdemes még intenzívebben dolgozni az együttműködés erősítésén. Erre a magyar Országgyűlés képviseletében Kövér László ígéretet tett szlovák kollégájának.

Peter Pellegrini, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke nagyra értékelte a megbeszélés nyitottságát és közvetlenségét.

Kitért arra, hogy budapesti látogatására egy ipolyi hídavatásról érkezett, amelyet szimbolikus jelentőségűnek nevezett. A hidaknak össze kell kötni, együttműködéseket kell létrehozni és nem elszakítani egymástól – mutatott rá.

A szlovák parlamenti elnök szerint nagyon sok olyan terület létezik, ahol a jó barátok együtt dolgoznak és hasonlóak a nézeteik, mint Szlovákiának Magyarországgal. Kiemelte: ugyanaz az álláspont az illegális migráció elleni harcról és mindkét ország védi a schengeni határ rá eső részét.

Aláhúzta:

nagyra értékeli, ahogy Magyarország a szlovák légteret védi, ahogy azt is, hogy a szlovák rendőrök segítenek a magyar-szerb határ védelmében.

Peter Pellegrini azt mondta: abban is azonos állásponton voltak, hogy soha nem járulnak hozzá a kötelező migránskvóták életbe léptetéséhez. Mindkét országnak szuverén joga, hogy kinyilvánítsa, kivel akar és kivel nem akar együtt élni.

Nagyon hasonló az álláspont az ukrajnai konfliktus megoldásáról is – folytatta – aláhúzva: Ferenc pápa is kimondta, meg kell találni a bátorságot a konfliktus lezárásához.

A szlovák házelnök azt mondta, soha nem fogja megérteni, hogy sok politikus miért támadja a pápa álláspontját. Egyértelműen megismételte a hétfői találkozón is kormánya álláspontját, hogy Szlovákia semmi esetre sem küld ukrán területre egyetlen katonát sem.

Szlovákiának rendkívül fontos a V4-ek együttműködésének folytatása is, azokon a területeken ahol azonosak vagy közel azonosak voltak a vélemények, az együttműködés mindig rendkívül jó hozadékkal járt – fűzte hozzá.

A V4-es tagállamok lakosságszáma 10 százaléka az uniónak és ezért a két ország és szomszédainak hangja sokkal erősebben kell hangozzék Brüsszelben is – vélte.

Peter Pellegrini örömét fejezte ki, hogy a két ország parlamentjeinek még erősebb együttműködésében tudtak megállapodni, ami nemcsak házelnöki, hanem alacsonyabb szintekre is vonatkozik. Beszámolt arról is, hogy a találkozón szó volt a nemzeti kisebbségek támogatásáról is. Konkrét projektek vannak előkészítve, amelyek a következő hónapokban valósulhatnak meg – jelezte.

Kiemelt kép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j) és Peter Pellegrini, a szlovák parlament, a nemzeti tanács elnöke nyilatkozik a sajtó munkatársainak az Országházban 2024. március 11-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)