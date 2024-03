A kínai parlament jóváhagyta az Államtanács szervezeti törvényének módosítását

Véget ért az egy hétig tartó 14. Országos Népi Gyűlés második ülésszaka Pekingben, melynek hétfői záróülésén egy sor törvényt, köztük az Államtanács szervezeti szabályzatának módosítását is elfogadták.

A csaknem háromezer tagú parlament 2883 szavazattal, nyolc ellenszavazattal és kilenc tartózkodás mellett hagyta jóvá a törvénymódosítást. A legtöbb ellenszavazatot a legfelsőbb bíróság éves jelentése kapta, amelyet 2834 szavazat mellett 44 ellenszavazattal fogadtak el.

Az Államtanács szervezeti törvényét 1982-es elfogadása óta most először vizsgálták felül, amelynek értelmében az felszólítja az Államtanácsot, hogy „tartsa fenn a Kínai Kommunista Párt vezetését”. A módosítás szerint már a kínai központi bank elnökét is felveszik a testület tagjai közé.

Az egyhetes ülés végén a parlament elfogadta a kormány jelentését is, amelyben a tavalyi évhez hasonlóan idén is öt százalék körüli GDP növekedési célt tűztek ki. Emellett elfogadtak egy költségvetési tervet is, amelyben a katonai kiadásokat idén 7,2 százalékkal, 1665 milliárd jüanra (mintegy 84 ezermilliárd forint) emelik.