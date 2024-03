Hét jelölt indul az államfői székért Észak-Macedóniában

Hét jelölt indulhat az április 24-i elnökválasztáson Észak-Macedóniában – közölte az ország választási bizottsága azt követően, hogy lezárult az induláshoz szükséges támogatói aláírások összegyűjtésének a határideje.

A választási bizottság azt is közölte, hogy a legtöbb támogatói aláírást a legnagyobb ellenzéki párt, a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) támogatásával induló Gordana Sziljanovszka-Davkova gyűjtötte össze, míg a második legtöbb támogatót a kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) jelöltje, a hivatalban lévő elnök, Sztevo Pendarovszki tudta maga mellé állítani.

Az aláírások számának jogi szempontból nincs jelentősége, indulni tízezer támogatóval is lehet. A hét induló között két albán kisebbségi politikus, így Bujar Oszmani külügyminiszter is szerepel. Eredetileg 15-en jelentették be, hogy indulnának a köztársasági elnöki székért, ám nyolc jelöltnek nem sikerült összegyűjtenie a kellő számú aláírást.

Az elnökválasztást április 24-én tartják Észak-Macedóniában, amennyiben pedig második fordulóra is szükség lesz, azt május 8-án szervezik meg a parlamenti választásokkal egy időben.

Észak-Macedóniában a köztársasági elnököt közvetlenül választják, a jelöltséghez tízezer támogatói aláírás megszerzése szükséges. Az elnökválasztási kampány április 4-én kezdődik.

Kiemelt kép: Sztevo Pendarovszki észak-macedón államfő (Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki)