Már több mint 323 ezren látták a Semmelweis-filmet, külföldön is nagy sikere van

Már közel 324 ezren látták a hazai mozikban Koltai Lajos Semmelweisről készült filmjét. De nemcsak itthon, külföldön is sok néző van a vetítéseken. A Liszt Intézet idén az Egyesült Államok több városába is elviszi a filmet. Csütörtök este Bostonban, a Harvard Egyetemen mutatták be.

Kapcsolódó tartalom Nagy sikere van Erdélyben is a Semmelweis-filmnek Nagy sikere van Erdélyben a Semmelweis Ignác életéről szóló történelmi drámának. Már jóval a kezdés előtt színültig megtelt a Harvard Egyetem könyvtára Bostonban, ugyanis mindenki a Semmelweis című filmre érkezett. Annyian jelentkeztek a bostoni bemutatóra, hogy egyszerre két teremben is vetítették Koltai Lajos nagy sikerű filmjét. A New York-i Liszt Intézet igazgatója büszkén mesélte, hogy ahogy eddig valamennyi külföldi városban, úgy itt, Bostonban is nagy sikerrel vetítik a filmet. „A New York-i premierre is rengetegen jöttek el, húsz ország ENSZ nagykövete vett részt az eseményen, a Los Angeles-i filmfesztiválon több díjat is bezsebelt a film, és most pedig a Harvardon, Bostonban mutatjuk be a filmet” – mondta Palotai Csenge, a New York-i Liszt Intézet igazgatója. Az életrajzi dráma Semmelweis Ignác életét és munkáját mutatja be. Ő az az orvos, aki az 1800-as években felfedezte a gyermekágyi láz ellenszerét. A Semmelweis Egyetem rektora azt mondta: különösen örül a bostoni vetítésnek, hiszen ehhez a városhoz több orvosi felfedezés is kötődik. „1846-ban pontosan egy évvel azelőtt, hogy Semmelweis Ignác ezt a nagyon fontos megállapítást tette, hogy bizony a kezünket meg kell mosni, méghozzá klóros vízben, ahhoz, hogy ne okozzunk fertőzést, egy évvel korábban ugyanitt, a Harvard Egyetemen történt az első éternarkózis, egy éven belül két alapvető megfigyelés” – mondta Merkely Béla. Kapcsolódó tartalom Három új szakterülettel bővül a Semmelweis Egyetem profilja A Semmelweis Egyetem álláspontja szerint multidiszciplináris környezetben, az oktatás-kutatás-betegellátás hármas funkciójának részeként ezek a szakterületek hatékonyabban működhetnek. A Semmelweis című film itthon is tarol: már csaknem 324 ezren látták a hazai mozikban, jelenleg a tíz legnépszerűbb produkció között szerepel.