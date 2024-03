Felszállás után elhagyta a gumiabroncsát az utasszállító, több kocsit ripityára tört

A United Airlines egyik járatát, amely a San Franciscó-i nemzetközi repülőtérről szállt fel, Los Angelesbe irányították át, miután csütörtökön felszállás közben elvesztette a gumiabroncsát, amely aztán több, a repülőtéren parkoló járművet is megrongált – írja az ABC.

