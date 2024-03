Csökkenteni kell a „szakadékot” a nők és a férfiak fizetése között az államtitkár szerint

A jövő fontos családpolitikai feladatai között első helyen áll, hogy csökkenteni kell a „szakadékot” a nők és férfiak fizetése között, amely jelenleg 15 százalékos – mondta a Kulturális és Innovációs minisztérium (KIM) családügyekért felelős helyettes-államtitkára pénteken Budapesten az Együttműködésben a hátrányos helyzetű nőkért című nőnapi rendezvényen.

Beneda Attila a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség és a Családbarát Magyarország Központ konferenciáján arról beszélt, hogy

a munka-család egyensúlyra törekvés nagyon nehéz,

mégis ebbe az irányba kell terelődni. Hozzátette: a kormány büszke lehet magára ebből a szempontból, hiszen jónéhány intézkedés történt, amely ezt a törekvést kifejezi. Ilyen a bölcsődei rendszer fejlesztése, a diplomás gyed, a gyed extra, vagy a négygyermekes édesanyák szja-mentessége – sorolta.

Kapcsolódó tartalom

Kitért arra is, hogy kevés szó esik az úgynevezett „láthatatlan munkáról”. Ez elsősorban a „második műszak”, de lehet a családjukban élő rászorultak, azaz beteg gyermek vagy idős hozzátartozó ápolása is. Mint a helyettes-államtitkár elmondta, ez utóbbi munkát 80 százalékban a nők végzik el, de ez nem számít bele a GDP-be, a hazai össztermékbe, holott nagyon is bele kellene – állapította meg.

A politikus kijelentette, hogy az EU-s magyar elnökség során, valamint a nők helyzetével foglalkozó közelgő ENSZ-közgyűlésen képviselni fogja, hogy ezt az áldozatos munkát csak mentális egészségben lehet végezni. Általában a társadalmak, akár a magyar társadalom is, nem áll nagyon jól ebben a tekintetben.

Kapcsolódó tartalom

„A jövő záloga, hogy följebb tudjunk lépni” – fogalmazott Beneda Attila, aki hozzátette, az első lépés, hogy erről közbeszéd legyen, de az állam feladata az is, hogy elősegítse a szabad döntések lehetőségét.

A jövő feladatairól szólva első helyen említette, hogy

csökkenteni kell a „szakadékot” a nők és férfiak fizetése között.

Minden előrelépés mellett is a nők fizetése átlagosan 15 százalékkal alacsonyabb, ami „tarthatatlan, mindenképpen orvosolni kell” – jelentette ki.

Megjegyezte, hogy a költségvetési szférában ezek a különbségek már csaknem kiegyenlítettek. A női vezetők keresete viszont már Európa élvonalába tartozik, míg a pénzügyi szektorban 37 százalékkal keresnek kevesebbet Magyarországon a nők, mint a férfiak.

„Ez egy olyan kérdés, amit nem lehet megkerülni: meg kell oldani” – hangsúlyozta a KIM helyettes-államtitkára.

Kiemelt kép: Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)