Többmilliárd vont ígér a dél-koreai kormány az orvossztrájk miatti káosz megoldására

A dél-koreai kormány 188,2 milliárd von (53,3 milliárd forint) támogatást ígért a tiltakozó orvosgyakornokok és rezidensek okozta káosz megoldására, amelyet az egészségügyi minisztérium alapjából biztosítanak – közölte csütörtökön a minisztérium államtitkára.

Az összegből olyan egészségügyi intézményeket fognak finanszírozni, amelyek biztosítják felszerelésekeiket a sürgősségi ellátást igénylő páciensek kezeléséhez, és amelyekbe a nem súlyos betegeket fogják átszállítani – közölte Dzson Bjongvang.

A tiltakozás és a tömeges felmondások oka, hogy a kormány 2000 fővel akarja bővíteni az egyetemekre felveendő hallgatók számát a jelenlegi mintegy háromezerről.

Eddig több mint 11 ezer orvosgyakornok és rezidens adta be felmondását, közülük csaknem nyolcezer embernek legalább három hónapra felfüggesztették a praxisengedélyét. Az orvoshiány miatt a nővérek is elvégezhetnek olyan feladatokat, amelyeket eredetileg csak orvosok hajthattak végre, valamint a hadikórházakat is megnyitották a civil betegek előtt.

A kormány azon felül, hogy kitart a kvótaemelés mellett, teljes egészségügyi reformot is ígért.

Kapcsolódó tartalom

A felsőoktatái intézményeknek márciusig kellett leadniuk kérvényeiket a férőhely-bővítési igényükről. Várhatóan májusban hozzák nyilvánosságra, hogy az egyetemek pontosan hány új férőhelyet kötelesek biztosítani majd a következő tanévben.

Mindeközben az orvosi egyetemek több mint 18 ezer jelenlegi tanulója közül 5425 hallgató jelentett hivatalosan hiányzást – legtöbbjük a tiltakozásuk jeléül – ugyanakkor az oktatási minisztérium a tiltakozást nem fogadja el a hiányzás jogszerű indoklásának. Számos orvosprofesszor is csatlakozott az ellenálláshoz.