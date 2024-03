Nincs béke Prága és Pozsony között, lemondták a cseh–szlovák kormányülést

Csehország és Szlovákia kapcsolatában számos olyan téma van, amelyben érdemes együttműködni. Másfelől azonban nem szabad elrejteni, hogy a kulcsfontosságú külpolitikai kérdésekben a két fél álláspontja lényegesen eltér egymástól – mutatott rá a cseh kormányfő.

„Meggyőződésünk, hogy ebben a pillanatban nincs szükség a két kormány együttes ülésére. Döntésünkről, hogy halasszuk el a találkozót, már tájékoztattuk a szlovák felet” – mondta Petr Fiala újságíróknak.

The Czech government of Prime Minister Petr Fiala has scrapped a tradition of informal joint cabinet meetings with its Slovak counterpart, with whom it sharply disagrees over policy toward Russia.https://t.co/aPDHC8wZGr

