Ki akarták hozni Donald Tuskot a parlamentből a lengyel gazdák, rendőrök állták útjukat

Rátámadtak a rohamrendőrökre a tüntető lengyel gazdák Varsóban. Az Európába áramló ukrán gabona ellen tiltakozó termelők hatalmas, több mint százezres tömeggel töltötték meg szerdán a lengyel főváros utcáit. A varsói parlament elé érve a tüntetés erőszakba fordult, több rendőr is megsérült.

A délelőtti órákban még dudálás töltötte meg Varsó belvárosának utcáit: a lengyel fővárosban tüntető gazdákhoz a vadászok is csatlakoztak a szerdai demonstráción. A lengyel termelők Brüsszel zöldpolitikája és az Európába áramló ukrán gabona ellen tüntettek. A Szolidaritás Független Szakszervezet által szervezett tiltakozáson

felszólították a varsói kormányt, hogy tegyen határozott lépéseket a helyzet rendezéséért.

„Minden lengyel nevében tiltakozom. Mind tudjuk, hogy amit az Európai Unió akar ránk erőltetni, az elfogadhatatlan. Ez pedig csak a kezdet, a szemétbe fogjuk dobni ezt a zöld mérget!” – bírálta az uniós zöldpolitikát Piotr Duda, a Szolidaritás Független Szakszervezet vezetője.

Rohamrendőrök őrizetbe vesznek egy tüntetőt az Európai Unió mezőgazdasági zöld megállapodása és az ukrán termékek vámmentes behozatala elleni gazdatüntetésen Varsóban 2024. március 6-án. (Fotó: MTI/AP/Michal Dyjuk)

A gazdák nemcsak Varsóban, hanem más lengyel nagyvárosokban is tüntettek.

„Szeretnék köszönetet mondani azoknak a gazdáknak, akik nem lehetnek ma itt, mert lezárták az autópályákat a saját térségükben. És mindenekfelett köszönöm azoknak, akik az ukrán határt blokkolják január 24-e óta” – mondta egy tüntető. A lengyel gazdák az ukrán határon január óta akadályozzák a forgalmat.

A fővárosban a békésnek induló, a szervezők szerint több mint 150 ezres tiltakozás kora délutánra eldurvult: a tüntetők egy csoportja előbb petárdákkal és utcakövekkel kezdték dobálni a rendőröket, majd többen betörtek a lengyel törvényhozás, a Szejm területére. A páncélos rendfenntartók ekkor vetették be a könnygázt, majd összecsaptak a tüntetőkkel. A közelharcban több rendőr is megsérült. A helyszínen több embert is őrizetbe vettek.

Később a parlament épülete előtt 200 rohamrendőr sorakozott fel, hogy feltartóztassák a tüntetőket, akik személyesen a miniszterelnököt akarták számonkérni.

Az Európai Unió zöld megállapodása és az ukrán termékek európai behozatala ellen tüntetnek gazdák Varsóban 2024. március 6-án. (Fotó: MTI/EPA-PAP/Pawel Supernak)

Donald Tusk miniszterelnök a beáramló ukrán gabona megfékezése helyett inkább az orosz és fehérorosz terményekre kért szankciókat Brüsszeltől. Habár a lengyel vezetés állítja, a gazdák pártján áll, a szerdai tüntetés előtt Varsó főpolgármestere nem engedélyezte, hogy a termelők traktorokkal érkezzenek a demonstrációra.

