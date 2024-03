Március 10-én (magyar idő szerint hétfőre virradóra) rendezik meg az amerikai filmakadémia díjátadó ceremóniáját. A világsztárokat finom falatokkal is várják: homár, beluga kaviár és wagyu marhahússal elkészített Yorkshire puding is a menü része. A csokiszobrokra ehető aranyréteget permeteznek, de csokoládéból készült szivarra is „rágyújthatnak” a sztárok.