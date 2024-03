A perui parlament megszavazta a kétkamarás törvényhozás visszaállítását

A perui parlament megszavazta szerdán a mintegy 30 éve megszüntetett kétkamarás törvényhozás visszaállítását.

A 130 fős – jelenleg egykamarás – kongresszusban 91 képviselő támogatta az előterjesztést, amely most Dina Boluarte elnök elé kerül aláírásra, hogy törvényerőre emelkedhessen.

A kétkamarás törvényhozást az 1993-ban született alkotmánnyal szüntették meg, amit Alberto Fujimori akkori elnök kezdeményezett, miután egy évvel korábban felfüggesztette a régi alkotmány hatályát, és feloszlatta a kongresszust, hogy bevezethesse szabadpiaci gazdasági reformjait és terrorizmusellenes intézkedéseit.

2022-ben Pedro Castillo akkori elnök szintén megpróbálkozott a kongresszus feloszlatásával, de lépése csak a saját megbuktatásához vezetett.

A képviselők támogatása ellenére egy 2018-as referendumon a perui lakosság többsége elutasította a kétkamarás parlament visszahozását.

A most elfogadott törvényjavaslat szerint az alsóház továbbra is 130 fős lesz, mellette azonban létrehozzák a 60 tagú szenátust is. A képviselők és a szenátorok is legfeljebb két – ötéves – mandátumra választhatók meg.

Peru soron következő elnök- és kongresszusi választás 2026-ban lesz.