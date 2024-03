Szuperkedd: az amerikai legfelsőbb bíróság akadályozta meg Trump kizárását az előválasztásból

Mint azt a hirado.hu is megírta, Colorado állam hétfőn jelezte, hogy a legfelsőbb bíróság úgy döntött, eltiltják Donald Trumpot a keddi voksoláson való részvételtől, és nem engedélyezik, hogy neve szerepeljen a szavazócédulákon.

Hétfőn emiatt anarchikus helyzet állt elő, több amerikai állam ugyanis szintén jelezte, hogy Trump nem indulhat az előválasztáson. Ezt mindenhol azzal indokolták, hogy Trump értékelésük szerint „felkelést” szervezett a Capitoliumon 2021. január 6-án.

Trump was wrongly removed from Colorado ballot, US supreme court rules https://t.co/9poovOjOXa

— Guardian news (@guardiannews) March 4, 2024