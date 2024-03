Eljárást indítottak a tiltakozó dél-koreai orvosok ellen, az egyetemek nagyobb kvótaemelést kérnek

A dél-koreai belügyminisztérium több mint 7000, az egyetemi kvótaemelés ellen tiltakozó orvosgyakornok és rezidens ellen szerzett bizonyítékokat, akik a felszólítás ellenére sem tértek vissza a munkájukhoz – közölte a minisztérium kedden, miközben az egyetemek az előzetes terveket is jóval meghaladó mértékű kvótaemelést kérvényeztek.

A kormány a hét elején vizsgálatot indított a kórházakban, és bizonyítékokat szerzett a kötelezettségszegéssel kapcsolatos jogsértések ügyében – közölte I Hangjong, a belügyminisztérium államtitkára, utalva arra is, hogy az érintettek ellen fegyelmi eljárás várható.

Pak Minszu egészségügyi államtitkár szerint

összesen 8983 gyakornok orvos hagyta ott az állását annak ellenére, hogy ezzel a praxisengedélyük felfüggesztését kockáztatják.

„Fontolóra vettük, hogy feljelentést teszünk a rendőrségen” – tette hozzá Pak.

A két hete tartó sztrájk alatt több mint 10 ezer rezidens és orvosgyakornok adta be felmondását, a legtöbbjük nem is tért vissza munkához. Illetve számos tiltakozó orvosi egyetemi hallgató nem vesz részt az órákon.

A tiltakozás oka, hogy a kormány 2000 fővel akarja növelni az orvosi egyetemekre felveendő hallgatók számát.

Az egyetemek viszont országszerte keddig adták be kérvényeiket, melyekben a kormány terveit is jóval meghaladó, több mint 3400 férőhelyes bővítést indítványoztak, annak ellenére, hogy az egyetemi orvosprofesszorok egyesülete korábban felszólította őket, hogy az orvostiltakozáshoz csatlakozva ne adjanak be kérvényt.

Kiemelt kép: Dél-koreai orvosok tüntetnek az orvostanhallgatói képzési helyek bővítése ellen Szöulban 2024. február 25-én. (Fotó: MTI/EPA/YNA)