Cserbenhagyásos gázoláshoz hívták a rendőrt – az élete örökre megváltozott, amikor a helyszínre ért

Február végén egy cserbenhagyásos gázoláshoz riasztották a New York-i hatóságokat. Az eset következében útlezárás történt, ami miatt Corey Beschornert, a New York-i közlekedési minisztérium munkatársát hívták a helyszínre, hogy segítsen – számol be a People.

Father Works Scene of a Hit and Run Without Knowing His Son Had Died in the Collision https://t.co/yvBSnMZG7P

