A Hamász visszautasítja az ENSZ-jelentést, miszerint fegyveresei nemi erőszakot is elkövettek októberi támadásuk során

A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet visszautasította és sajnálatosnak nevezte azt a hétfőn kiadott ENSZ-jelentést, amely szerint megalapozottan feltételezhető, hogy fegyveresei a gyilkosságok és a túszszedés mellett nemi erőszakot, sőt tömeges nemi erőszakot is elkövettek a dél-izraeli települések elleni október 7-i támadásuk során.

A Hamász keddi közleményében hamisnak és megalapozatlannak nevezte a jelentés megállapításait, mert szerinte abban nem szerepelnek az állítólagos áldozatok tanúvallomásai, és jelen formájában csak arra szolgál, hogy lejárassák vele a palesztin ellenállás ügyét.

Pramila Patten, az ENSZ fegyveres konfliktusokban elkövetett nemi erőszakot vizsgáló különmegbízottja – aki február elején két hetet töltött el vizsgálata céljából Izraelben és Ciszjordániában – hétfői jelentésében azt írta: „a Gázai övezet határvidékén legalább három helyen, köztük a Nova zenei fesztiválon csoportosan elkövetett nemi erőszak is történt”; majd a Gázában jelenleg is fogva tartott izraeli túszokra utalva hozzátette, „jó okkal hihető, hogy a Hamász aktivistái jelenleg is követnek el erőszakos szexuális cselekményeket”.

Izrael még a jelentés közzétételét megelőzően közölte, hogy azonnali konzultációra hazahívja ENSZ-nagykövetét. Jiszráel Kac külügyminiszter a döntést azzal indokolta, hogy az ENSZ megpróbálja agyonhallgatni a Hamász és szövetségesei által október 7-én elkövetett tömeges nemi erőszakot.

